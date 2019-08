Jorge Valdivia a Luka Tudor: "Ese guatón es el más mentiroso de todos"

Jorge Valdivia se recuperó físicamente y está nuevamente a disposición de Mario Salas, para poder jugar en la visita de Colo Colo ante O'Higgins este domingo.

El Mago siempre da qué hablar tras sus conferencia de prensa, y este miércoles no fue la excepción, porque tomó el micrófono en el Estadio Monumental y sencillamente no se guardó nada.

El mediocampista encaró directamente a varios periodistas, incluso se enfrascó en una discusión directa con un reportero, a quien le recordó el caso de Juan Carlos Gaete, donde a Valdivia lo sindicaron de hacer bullying, situación que luego se descartó por parte de los involucrados.

Tras ello, Valdivia siguió con su "escopeta cargada" y fue el turno de recibir para el comentarista Luka Tudor, quien ni siquiera estaba en la sala de prensa, y recibió un mensaje del ex seleccionado nacional, tras una intervención de un periodista en la sala de prensa.

"Ese guatón es el más mentiroso de todos, dice que se cuida, y no lo hace", señaló Valdivia sobre Tudor, haciendo alusión a la serie de informaciones que ha entregado el ex delantero y que no se han concretado.

Jorge Valdivia con todo en el Monumental…