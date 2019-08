Jorge Valdivia está a un paso de renovar contrato con Colo Colo por otros dos años

Tras quedar a nueve puntos del líder del Campeonato Nacional, Universidad Católica, la dirigencia de Blanco y Negro ya comienza a pensar en la conformación del plantel de Colo Colo para el próximo año.

Si bien aún resta la evaluación final que entregue el entrenador Mario Salas, la dirigencia ya empezó a trabajar en las renovaciones de algunos jugadores que finalizan contrato. Uno de ellos es el volante Jorge Valdivia, quien dio a conocer su sensación sobre el tema.

"No es un tema del que esté pendiente. Si me quedo, bien, y si no, muchas gracias y seré un agradecido de Colo Colo. No voy a dramatizar tanto", sostuvo Valdivia.

"Soy un agradecido del club, de Aníbal (Mosa), que fue quien me trajo. Dejo en manos de la institución si debo renovar o no y si seré un aporte el próximo año", agregó.

En ByN están llevando a cabo el "Proyecto 60-40", con el que buscan insertar jugadores de la cantera en el primer equipo, por lo que algunos futbolistas de experiencia podrían salir a fin de año.

Valdivia tiene su pensamiento sobre dicho proyecto y sostuvo que "si el club tiene esa política y piensa que con eso van a salir jugadores que van a ganar campeonatos, bienvenido sea. No dramatizo tanto con lo que se busca de reducir la edad. Si van a darle alegrías al hincha, bien".

Pese a eso, el Mago está en los planes de la dirigencia y su renovación está a un paso de concretarse. Según pudo averiguar El Gráfico Chile, Valdivia firmará en los próximos días un contrato por dos años con una considerable rebaja en su sueldo, pero, pese a eso, seguirá siendo el jugador mejor pagado del plantel.

El Mago igual jugó al misterio con su renovación y sostuvo que "si me quedo, seré más feliz, y si no, seré feliz, pero eso no significa que me voy a retirar. La renovación pasa por lo que quieran el entrenador y Marcelo Espina".

Lo claro es que Valdivia debería firmar a más tardar a fin de mes un nuevo contrato que lo vincule con Colo Colo hasta el 2021, con lo que daría por finalizada su carrera como futbolista.