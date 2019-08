El Mago Valdivia dispara con todo en Colo Colo: "Si el club piensa que con la política de los jóvenes va a ganar, está bien"

El volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, habló de todo este miércoles. El Mago está pronto a volver a las canchas, pero todavía no sabe cuándo será ese regreso al fútbol tras dos meses de ausencia.

En conferencia de prensa, el Mago disparó por todos lados y aseguró sobre su estado actual que "ha sido un reintegro normal y tranquilo y pensando en asegurar la integridad del jugador más que apurar los procesos para evitar recaídas".

Sobre el presente albo expresó que "no ha sido un buen regreso de torneo, no pudimos ganar, pero más allá de eso tenemos que darle la vuelta, hay que buscar opciones para volver a jugar bien y alcanzar el nivel que nos dejó muy cerca de Católica. Lo importante es eso, hay que buscar soluciones que nos permitan ganar los partidos".

Valdivia también habló de la posibilidad de volver a jugar este fin de semana ante O'Higgins, señalando que "si estoy para jugar o no, eso no lo sé todavía, fue una lesión larga y hay que ponerse bien físicamente para que no vuelvan a ocurrir ese tipo de situaciones. Uno entrena pensando en poder jugar, pero él que decide es el técnico. Uno tiene que estar bien en todos los sentidos, solo jugando uno se va dando cuenta de lo que necesita, sobretodo después de tanto tiempo fuera. Lo ideal es acumular minutos rápido para encontrar la forma y ser un aporte para el equipo".

Además, consultado sobre la decisión de Blanco y Negro de renovar el plantel con la política "60/40" que significa tener la mayor parte del plantel de honor con jóvenes surgidos de la cantera colocolina, el volante jugó con esa opción: "Si el club tiene esa política y piensa que con eso va a ganar campeonatos está bien. Si eso significa títulos para Colo Colo y alegrías para el hincha hay que seguir para adelante con eso. Todo eso lo dará el tiempo, que los jóvenes tomen la responsabilidad, toma tiempo y es un proceso largo. Colo Colo tiene buenos valores y abajo vienen jóvenes que seguramente le darán alegría a la gente. Si no están los resultados, es uno el que debe darle la vuelta a eso".

Jorge Valdivia a Luka Tudor: "Ese guatón es el más mentiroso de todos" El volante de Colo Colo dio una extensa conferencia de prensa, donde apuntó directamente al comentarista deportivo.

Más dichos de Valdivia

Renovación: No es un tema en el que esté pendiente. Pase lo que pase siempre seré un agradecido de Colo Colo, si me quedo está muy bien y estoy feliz, pero si no se da no voy a dramatizar. No se ha acercado nadie de la dirigencia para hablar de la renovación. Me quedan cuatro meses para convencerlos de poder renovar. Veremos que pasa. Eso pasa por el entrenador y loa dirigentes. He sido feliz aquí, si me quedó seré más feliz aún, porque el club tiene muchos desafíos por delante. Si me voy no me voy a retirar, voy a seguir jugando.

La experiencia de los jugadores: Muchos dicen que los viejos ya no sirven, creo que deben tener consideración y respeto con la carrera que hemos hecho. No es fácil para nosotros volver después de tanto tiempo afuera. En la Copa América la figura fue Dani Alves y tiene mi edad. Siento que no se debe ni criticar, pero no se puede ser tan suelto de boca para decir que ya no sirven, todos tenemos las mismas posibilidades, no hay privilegios, me encantaría saber de dónde sacan eso que algunos tienen privilegios.

¿Pelea con Mario Salas?: Nosotros queremos ayudar a Colo Colo, empezaron las especulaciones de que nosotros jugamos cuando nos importa y cuando está uno u otro entrenador. Lo de Orión es un amigo, es amigo de nosotros, por eso estuvimos en la conferencia de prensa, acá no hay bandos. Nosotros jugamos por Colo Colo, independiente del entrenador que esté hay un gran compromiso. Cuando sale eso le generan dudas al hincha, nosotros nos vamos a jugar la vida por Colo Colo, porque todos nos valorizamos si nos va bien. Si no, habrá cambios.

Pide respeto por los mayores: Hay que tener más respeto con la carrera que nosotros hemos hecho, (los comentaristas) tienen muchas hipótesis. Se debe criticar pero tener consideración. No sirven, decían, y luego Colo Colo no anda bien y sí sirven.

¿Refuerzos?: Yo creo que debimos reforzarnos. Se fue Esteban que era titular, se fue Agustín que era importante, se libera un cupo de extranjero, pasó lo de Carlos. Siento que debimos reforzarnos, es una opinión personal.

Distancia con la UC: Alcanzar a Católica depende de nosotros, tenemos que subir el nivel y la única forma de hacerlo es concentrándonos en nosotros. Hay jugadores con experiencia, pero eso a veces no te alcanza. Estamos a nueve puntos y estamos al debe, estamos muy conscientes de eso y tenemos que trabajar, corregir errores, subir individualmente y colectivamente nuestro nivel. Eso es lo primero y después a hinchar para que ellos pierdan puntos. Tenemos que mejorar, agarrar confianza y saber lo que estamos haciendo mal, lo que debemos hacer para mejorar.

Fracaso: Quedaste eliminado de la Sudamericana: Responsabilidad nuestra. Eliminados de Copa Chile: Responsabilidad nuestra. Lo del Torneo, también. Si no somos campeones de algo este año, es un fracaso. No ganar nada en esta institución es un fracaso por la magnitud que significa Colo Colo, por la calidad del plantel que tenemos, viendo todo lo que tiene este plantel, que tiene mucha calidad, hay jugadores que necesitan tiempo para demostrar que pueden ser figuras de este club. Es un proceso, pero las condiciones están y sólo falta confianza, que es lo básico en el éxito de nuestra profesión. Si no somos campeones de algo, es un fracaso.

Los jóvenes: Deben tomar conciencia de la situación en la que están hoy. Si podemos ayudar, estamos dispuestos a conversar y eso, aunque ustedes no lo crean, eso pasa en Colo Colo, siempre los estamos ayudando porque son el futuro de la institución, la ilusión de la gente está en ellos, en Iván Morales, en Carlo Villanueva, en Gabi Suazo, en Willy Alarcón. Pero parte de ellos mismos, de lo que puedan darle a Colo Colo, a Mario Salas.

¿Cabrones?: Acá no hay cabrones, acá hay jerarquías. En Colo Colo no existen los cabrones, eso pregúntele a los juveniles o los utileros, y cualquiera te dirá lo mismo. Se dice que hacemos asados y que por eso somos más amigos. No sé desde cuándo está esa tradición, no es así. Todos los momentos sirven. El que hagamos un asado no significa que ahora el grupo está bien. Tenemos la tradición de pedir empanadas. Acá siempre hemos hecho cosas que acercan al grupo. Pero no va a ser el asado el que haga que ganemos. Tenemos que subir el nivel.

Evaluación de Mario Salas: La evaluación de los técnicos no la deben hacer los jugadores, eso me parece que no corresponde, no me siento autorizado para hablar de eso. Mario fue campeón en la UC y en Perú, tiene sus pergaminos, sus ideas y sus objetivos claros, y esperemos que eso nos permita ser campeón a fin de año.

Molestia del hincha: Está bien que el hincha sea exigente, pero van dos partidos. Lo malo es que el rival que está arriba tuyo anda muy bien, y eso significan nueve puntos, eso es lo malo. Me parece bien que el hincha esté molesto, porque este club te lo pide, nosotros tenemos que subir el nivel, minimizar los errores y maximizar las virtudes.

¿Hasta cuándo jugará?: Me gustaría seguir jugando hasta que el cuerpo lo permita. No esas lesiones musculares, si una de esas lesiones que te puede dejar seis meses sin jugar. Hay muchas cosas que permiten que tu carrera se alargue o se acorte. Me gustaría seguir vigente el próximo año, pero no puedo dar una fecha definitiva o hasta tal día voy a jugar. Pasa también por las ambiciones o ganas de seguir dándole profesionalismo a tu profesión.