Zanetti aclara que Conte todavía no ha pedido a Vidal para su Inter: "Por el momento no hay nada"

Arturo Vidal se encuentra en Miami, donde este miércoles el Barcelona enfrentará en un amistoso de pretemporada al Napoli. En suelo estadounidense también está Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, equipo al cual viene sido ligado el Rey desde hace un buen tiempo, rumor que se acentuó tras la llegada de Antonio Conte, con quien compartió glorias en la Juventus.

El argentino está de vacaciones en tierras norteamericanas, pero, de todas formas, contactado por El Gráfico Chile, se dio un minuto para aclarar que por ahora no existe nada concreto. Esto, en horas donde el nombre del King aparece constantemente en las notas sobre el mercado europeo, sobre todo por la sobrepoblación de mediocampistas que tiene Ernesto Valverde en el plantel del Barça.

¿Arturo Vidal es uno de ellos? "¡Sobran tres jugadores en el centro del campo del Barça!" En suelo catalán advierten que hay una sobrepoblación de mediocampistas en el plantel del Barcelona. El chileno podría salir ante una oferta, pese a que es del gusto de Valverde.

"Por el momento no hay nada", advirtió el Pupi, quien aclaró que el ex DT de la Juventus aún no se lo ha pedido, pues tiene otra prioridad en este instante. "Por el momento no, estamos tratando de cerrar a un atacante", complementó.

Más allá de lo anterior, los lombardos están expectantes a lo que determine el club catalán respecto al elevado número de volantes que tiene en su plantilla. Con tres semanas por delante para que se cierre el libro de pases en el Calcio, el 31 de agosto, los italianos todavía tienen margen para iniciar una posible negociación.