Alavés rechazó oferta de la Premier League por Guillermo Maripán: "Llegó una situación, pero no se materializó"

Guillermo Maripán fue uno de los buenos valores del Deportivo Alavés durante la temporada 2018-19. Junto a ello, ha sido puntal en la Roja de Reinaldo Rueda, méritos que lo han llevado a estar en las carpetas de varios equipos de Europa.

Por eso, no fue de extrañar que a primera hora de la jornada, en España informaran que su club había aceptado una oferta por su pase. Se daban como posibles destinos a la Roma o a un cuadro de la Premier League.

Lo cierto es que el ofrecimiento era de un elenco de Inglaterra. Este jueves se producía el cierre del libro de pases en el fútbol británico y, por ello, el representante del Memo, Marcelo Contreras, llegó hasta tierras hispanas para analizar la opción, pero la negociación no prosperó.

La información fue confirmada a El Gráfico Chile por Sergio Fernández, director deportivo de los Albiazules, recién concluida la reunión con el agente del chileno. "Sigue con nosotros", aclaró.

"No se ha aceptado nada, nada más lejos de la realidad", complementó el español. "Llegó una situación, pero no se materializó. Por respeto al otro club, no lo voy a hacer público", añadió, ratificando luego que era una escuadra inglesa.

Pese a ello, el dirigente no se cierra a la chance de un traspaso en este mercado, pues aún siguen abiertas las ventanas de fichajes en otros países europeos. "Hay todavía potenciales intereses por Guillermo y si se llega a las pretensiones económicas del Deportivo Alavés, todo es posible", cerró.