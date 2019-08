Kevin Durant rompe el silencio tras su terrible lesión en la NBA: "Todavía pienso en esa noche, pero hay que ser fuerte"

El alero Kevin Durant rompió su silencio tras la grave lesión que sufrió en el tendón de Aquiles del pie derecho durante las Finales de la NBA y defendió en todo momento a su ex equipo Golden State Warriors, negando que hayan sido ellos quieren forzaron su regreso a las canchas en la definición ante Toronto Raptors, luego de haber desgarrado la pantorrilla en los playoffs ante Houston Rockets, un hecho que lo había dejado un mes sin acción.

Ahora, KD que se perderá toda la temporada 2019-2020 de la NBA, habló con Yahoo Sports y reveló sus sentimientos tras lo ocurrido: "No, es imposible. ¿Cómo puedes culpar a Golden State de mi lesión?. Escuché que los Warriors me presionaron para que regresara. Nadie nunca me dijo una palabra durante la rehabilitación, ni tan siquiera se me puso una fecha de vuelta, todo lo contrario".

"Todavía pienso en esa noche. Cada experiencia que he pasado en la liga obviamente siempre está arraigada en mi mente, pero esa definitivamente siempre será una gran parte de mi carrera porque es la etapa más grande y el tipo de lesión que tuve", sentenció.

Además, añadió que "justo cuando comenzó la final con Toronto, mi meta era estar bien para el quinto partido y así fue. La lesión sucedió, así es el básquetbol y las lesiones se dan, son cosas que simplemente suceden. Acá no hay responsables, fue solo el juego. Voy a volver a jugar, eso es lo que importa".

Y sobre su futuro, Durant se ve muy esperanzado de mostrar su mejor nivel en Brooklyn Nets, su nuevo equipo: "Es el momento de afrontar la realidad, ser fuerte y seguir adelante de cara a conseguir otras nuevas metas importantes como profesional. Quiero volver y además hacerlo con la mayor de las garantías de que puedo rendir todavía más en el campo de juego".