Goldberg y la búsqueda de DT: "Debe venir alguien que quiera jugársela en este escenario difícil de la U"

Azul Azul está en búsqueda de un nuevo técnico para reemplazar a Alfredo Arias y en la carpeta de posibilidades existen varios nombres de nacionalidad argentina. Por eso, los directores deportivos Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas viajaron a Buenos Aires para negociar el arribo de un nuevo DT y un posible tercer refuerzo para Universidad de Chile.

"Ha sido un viaje muy provechoso, donde tuvimos la opción de conversar con varias personas relacionadas con nuevo técnico y refuerzo también que queremos incorporar y lo más probable es que ojalá dentro de los próximos días podamos tener noticias concretas. pero estamos muy satisfechos con el objetivo del viaje, Sergio (Vargas) se quedó allá para ver si se puede avanzar aún más, así que en ese sentido estamos satisfechos, tanto en lo del técnico como en el refuerzo", aseguró Goldberg en su regreso a Santiago.

En esa línea, el Polaco dijo que buscan un entrenador que quiera jugársela con dirigir a la U, pese al pésimo momento deportivo que vive, y explicó el porqué cambiaron el motor de búsqueda inicial, de alguien que "conociera el fútbol chileno".

"Puede costar más, pero hay muchos técnicos que están dispuestos, me sorprendí. Algunos no querían directamente, y hay otros que están muy entusiasmados, a mí me llamó la atención, me dio gusto, entendiendo que es un escenario difícil, no es el ideal para ningún técnico, pero para nosotros es super importante contar con alguien que quiera venir y a jugarse el todo por el todo, porque no es menor lo que pasa en la U", manifestó.

"Porque los primeros nombres que buscamos y que tenían experiencia en Chile están con club, Miguel Ángel Russo, Martín Lasarte, Beñat San José, todos esos nombres que buscamos, ya estaban con compromiso, entonces teníamos que hacer correr la lista. El ideal, obviamente sería alguien que conociera, que hubiera dirigido, ojalá a la U, pero no se pudo así que tuvimos que correr la lista y ver nuevo tipo de nombres", añadió.

Los azules siguen en búsqueda de adiestrador, mientras el interino Hernán Caputto se juega su opción de continuidad este sábado (15:00 horas) frente a Deportes Antofagasta en el Estadio Nacional. Un partido considerado como una verdadera "final" para que la U pueda evitar el descenso a segunda división en la temporada 2020.