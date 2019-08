Silva cumple como central en su redebut en la UC y Parot está listo para el fin de semana

Gustavo Quinteros no contempla tiempos de adaptación ni nada por el estilo. El director técnico de Universidad Católica echa mano de inmediato a sus dos recientes fichajes: Francisco Silva y Alfonso Parot.

De hecho, este miércoles -un día después de su presentación- el Gato tuvo su reestreno por la UC. El quillotano jugó como central en el triunfo 3-1 sobre Santiago Morning en San Carlos de Apoquindo, por los octavos de final de la Copa Chile.

Ante la lesión de Benjamín Kuscevic y la necesidad de darle descanso a Germán Lanaro, Quinteros decidió ocupar a Silva como central cargado por la derecha, haciendo dupla con Valber Huerta. Y pese a que no fue muy requerido, el jugador que proviene de Independiente cumplió en una faceta en la que el DT pretende darle una cuota importante de minutos en el semestre, pese a que no es su función primordial.

El Gato Silva tuvo su reestreno en la UC jugando como central ante Santiago Morning / Foto: Photosport

Quien no pudo jugar ante Santiago Morning fue Alfonso Parot. El Poncho no pudo ser considerado para el encuentro ante los bohemios ya que no había llegado su CTI desde Rosario Central. Dicho documento llegó ayer miércoles, por lo que el zurdo puede ser considerado para el próximo duelo de los cruzados: ante Coquimbo Unido en San Carlos, por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2019.

De dicho modo, los dos últimos fichajes del actual campeón del fútbol chileno pueden jugar ante los piratas el domingo en la precordillera. Gustavo Quinteros desde ya cuenta con su plantel reforzado, con las metas de lograr los títulos del Campeonato y la Copa Chile en el presente semestre.