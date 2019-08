Marcelo Barticciotto materializa su regreso a Colo Colo como coordinador del proyecto del nuevo estadio Monumental

Y el día llegó. El ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, regresó al club para integrar la comisión que buscará remodelar el estadio Monumental en una instancia donde también destaca Harold Mayne-Nicholls. El ex delantero, hoy comentarista deportivo, es coordinador del proyecto que tiene como objetivo modernizar el recinto de Macul de aquí a 2025, cuando se cumplan 100 años de la institución.

El directorio de Blanco y Negro presentó el proyecto, cuyo coordinador será Barticciotto, en una comisión que también integran Mayne-Nicholls, Diego González, Alfredo Stöhwing, Ignacio Franjola y Edmundo Valladares.

El presidente de ByN, Aníbal Mosa, señaló que "queremos tener un estadio con estándar FIFA y ofrecerle a ellos que sea una opción para el Mundial 2030. Además, queremos ampliar el estadio. La idea es visitar estadios en Europa, Brasil, Estados Unidos y en Argentina. Los recursos que se van a invertir acá son millonarios y los vamos a buscar por fuera, una de ellas es vender el nombre, pero hay que analizarlo". Mismo discurso dio el ex timonel de la ANFP, quien aseguró que buscan que el estadio "sea un gran aporte para el fútbol chileno".

En el caso de Barticciotto, un emocionado ex futbolista dijo que "es muy especial volver acá al Monumental. Este proyecto ambicioso comenzó en el 2010 y lo mejor que puede dejar un dirigente es un legado, queremos proyectar a Colo Colo acorde a lo que son las épocas modernas".

"Me junté con el Club Social y cuando me junté con Aníbal y Harold me di cuenta que estaban con la misma sintonía de querer dejarle algo a los hinchas. Le hago un llamado a todos los hinchas y socios del club, el estadio se va remodelar y agrandar, y creo que tener 20 mil personas por partido no es la gracia. La idea es llenar el estadio", agregó.

Además, el ex campeón de Copa Libertadores 1991, indicó que "no voy a ser empleado de Blanco y Negro, tampoco será remunerado. Seré el coordinador general del proyecto y me pareció que era beneficioso para el club y los hinchas. Voy a colaborar a medida que tenga tiempo y me interesa que se lleve a cabo el proyecto".

