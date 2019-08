Caputto y su futuro como DT: "Agradezco a la U que me empoderó en el cargo, pero las decisiones luego las veré"

El técnico interino de Universidad de Chile, Hernán Caputto, adelantó el partido de este fin de semana frente a Deportes Antofagasta, confirmando que Fernando De Paul será el arquero titular, en desmedro del capitán Johnny Herrera. La idea del entrenador es no "alterar" mucho el sistema que venía ocupando el equipo, sobre todo considerando que puede ser su único partido dirigiendo en la banca de la U.

Sobre esa posibilidad, el ex seleccionador chileno sub 17 se mostró agradecido por tener la oportunidad, que se sentía "empoderado" en el cargo, pero sólo luego de este compromiso podrá definir con claridad qué pasará sobre sus futuras labores dentro de la institución.

"Agradezco a de los jugadores (de hablar bien de mí), pero entiendo que ellos son los primeros que quieren superar estos momentos y tienen toda la intención y lo demostraron esta semana. No va a pasar por mi la decisión (de seguir), estoy contento, poniendo todas las herramientas para que nuestro resultado sea positivo", aseguró el DT interino.

"Para los jugadores no es fácil siempre cambiar de entrenadores porque son diferentes las maneras de conducir y eso los altera, pasa con mi caso. Con los directivos hablamos este tema y les agradezco a todos porque me empoderaron en el cargo así lo siento y así lo he sentido, y a veces en este deporte influye mucho el destino, pero la decisión (de seguir), luego lo veremos (…) pero lo que me han hecho sentir el entrenador de Universidad de Chile y así me siento y lo he demostrado", agregó Caputto.

Por otra parte, y considerando la forma de juego que la U tendrá en cancha contra los nortinos, el técnico manifestó que "vamos a ver un equipo protagonista, que va a buscar el resultado, porque todos sabemos que lo necesitamos y eso no significa desorganizarse, porque va a ser intenso y se va a saber que cuando va a tener el balón. Hay que comprometerse y al jugar hay que ser decisivo y agresivo porque es lo que hemos demostrado".

La U enfrentará a Antofagasta este sábado 10 de julio (15:00 horas) en el Estadio Nacional y en un partido que aparece decisivo para las pretensiones azules de salir de la zona de descenso, y contra un rival directo en la lucha por no perder la categoría.