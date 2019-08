Hernán Caputto alarga la suplencia de Johnny Herrera buscando la "tranquilidad" en la U

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, ha vivido una de sus peores temporadas en el club laico. El histórico guardameta fue relegado al banco de suplentes por el ahora ex técnico Alfredo Arias, luego de una decisión conversada entre el uruguayo y la cúpula directiva de Azul Azul.

Parte de la dirigencia de la concesionaria demostró su descontento por las constantes polémicas declaraciones de Herrera, lo que, sumado a su baja en el rendimiento, significó la controversial suplencia del portero desde mayo de este año (último partido, la derrota por 3-1 contra Audax Italiano).

Bajo esa lógica, Herrera ha estado buscando una salida del club desde antes del receso del Campeonato Nacional 2019, con conocimiento de que la directiva no renovará su contrato para la temporada 2020. Si bien a principios de año tuvo ofertas desde el Morelia de México y Everton de Viña del Mar, actualmente no ha recibido nuevos llamados y por eso está a la espera de una oportunidad ante la titularidad de Fernando De Paul, al mismo tiempo en que define su futuro profesional.

Tal como había anunciado el guardameta, su idea era esperar la salida de Arias para volver a tener una oportunidad para jugar. Pese a eso, el entrenador interino Hernán Caputto le informó que mientras él estuviera al mando, su suplencia debería prolongarse, luego de las buenas presentaciones del ex San Luis de Quillota por el torneo local.

Para esa decisión, el ex seleccionador sub 17 conversó directamente con Herrera y le explicó que no tenía la intención de polemizar sobre el tema, sino que buscaba darle una continuidad y regularidad al equipo que venía jugando, para no "alterar" mucho el sistema futbolístico al que venía acostumbrada la U con Arias.

"Johnny es un líder, un emblema de la institución. Había temas que conversar. Hablé con él en privado y mostró su disposición. Me encanta que así sea, porque es un jugador importante para el club. Se lo tomó bien", aseguró Caputto en conferencia de prensa.

La U vive en una constante controversia y su más cercano e importante desafío será este sábado 10 de agosto (15:00 horas), en una "final" para evitar el descenso contra Deportes Antofagasta, en el Estadio Nacional.