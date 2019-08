Azul Azul se la jugará por juvenil uruguayo y tiene en lista de espera a Omar de Felippe para llegar a la U

Universidad de Chile ha tenido una de sus peores temporadas históricas durante este 2019 y que ha significado las salidas de los técnicos Frank Kudelka y Alfredo Arias. Éste último fue despedido el pasado domingo, luego de conseguir sólo una victoria en el Campeonato Nacional, y por ello la concesionaria Azul Azul trabaja rápidamente para poder encontrar el reemplazante idóneo que evite el descenso a segunda división el próximo año.

Dentro de ese listado, muchas alternativas le dijeron que "no" a la U y por eso las posibilidade se han ido acortando según aseguró el propio director deportivo Rodrigo Goldberg. Dentro de ese escenario, el nombre que genera más consenso es el del ex entrenador de Newell's Old Boys, Omar De Felippe. El veterano de la guerra de Las Malvinas convenció al Polaco y a Sergio Vargas en su reunión en Buenos Aires y por eso se convirtió en el candidato número uno para la banca universitaria.

Pese a eso, en el Centro Deportivo Azul lo tendrán en la lista de espera, ya que el directorio primero quiere ver el primer partido de los estudiantiles al mando del entrenador interino Hernán Caputto, quien cuenta con el apoyo de los jugadores y, en caso de ganar, podría convencer a la comisión fútbol de quedarse hasta, por lo menos, fin de año.

Leonardo Fernández asoma como el tercer refuerzo

En materia de refuerzos, desde Azul Azul asoma el uruguayo Leonardo Fernández como nuevo jugador de los laicos. El volante de 20 años formado en Fenix fue vendido a Tigres de México, pero con la idea que el cuadro donde milita actualmente Eduardo Vargas lo enviara a préstamo para que sume minutos.

La primera opción fue Lanús, pero los argentinos no tienen cupos de extranjeros, por lo que Goldberg y Vargas se convencieron en iniciar las negociaciones por la joven promesa oriental y, durante los próximos días, habrían novedades si se convierte en jugador azul.

La U jugará este sábado ante Deportes Antofagasta en el Estadio Nacional a partir de las 16:00. Los Pumas tienen los mismos puntos que los universitarios, pero con una diferencia de gol mejor, por lo que el triunfo de los de Caputto no solo mantendría al argentino en la banca, sino que también los saca de la temida zona del descenso.