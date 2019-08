Presidente de la U le responde a Johnny Herrera y asegura: “El nuevo DT será elegido de forma consensuada”

Las declaraciones de Johnny Herrera sobre que la posible llegada de un DT extranjero a Universidad de Chile los acerca al descenso no cayeron muy bien en la dirigencia de Azul Azul.

Es por eso que el presidente de la concesionaria del fútbol azul, José Luis Navarrete, quiso calmar los ánimos y señaló que "se está haciendo un trabajo para tomar una decisión consensuada porque queremos lo mejor para la U. Para nadie es desconocido que hubo un viaje a Buenos Aires y se sostuvieron reuniones con posibles técnicos y refuerzos que pudiéramos tener en el corto plazo".

Herrera pide el regreso de David Pizarro a la U y no quiere un DT extranjero: "Si pasa eso, lo más probable es que descendamos" El referente de los azules sorprendió al pedir la vuelta del Pek al equipo y también se mostró contrario a nuevo entrenador que no sea chileno.

El mandamás de los estudiantiles remarcó que el portero no es quien toma las decisiones en el club y que su opinión "es respetable como en todas las cosas, pero no decide nada" y agregó que "si hay que conversar con Johnny por sus dichos lo haremos, no es primera vez que he salido al paso por lo mismo".

Sobre la posible llegada del argentino Omar de Felippe al CDA, Navarrete aseguró que "no está confirmado ni va a ser presentado. Ni siquiera nos hemos sentado a conversar para ver cuáles son sus números".

Finalmente, el presidente recordó que "en este minuto tenemos a un entrenador de nuestra institución como lo es Hernán Caputto, que está con la mejor disposición y compromiso para darnos una mano y tratar de sacar adelante a la U este fin de semana".