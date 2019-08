Valverde desconoce cuando volverá a jugar Vidal y abre más incógnitas sobre el futuro de Rakitic en Barcelona

El técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se refirió al último duelo de pretemporada ante Napoli de Italia en Estados Unidos, donde todavía no sabe si estará el chileno Arturo Vidal, que recién se integró esta semana a los trabajos del cuadro catalán.

En conferencia de prensa, el txingurri señaló que aún no ha decidido si utilizará al nacional y a los brasileños Arthur y Philippe Coutinho, quienes se sumaron hace poco a la disciplina culé debido a su participación en la Copa América: "Es posible que puedan participar, pero no lo puedo confirmar. Veremos si mañana pueden hacerlo", dijo.

Además, habló del futuro del croata Ivan Rakitic, indicando que "es muy importante para nosotros. Suponemos que puede serlo este año. Hizo dos goles en esta pretemporada, su trabajo está ahí. Garantizar al 100% una cosa no lo sé, no sé si seguirá. Contamos con él de la misma forma que contamos con todos. Cuando termine el plazo de fichajes ya veremos".

Mismo caso de un regreso de Neymar a Cataluña, sentenciando que "ya veremos lo que ocurre. La mítica respuesta de que está en otro equipo y eso. Lo que sé es que soy el entrenador y juego con los jugadores que tengo. Son con los que voy a contar mañana. En principio no sé que va a ocurrir".

Acerca del plantel que tiene para esta campaña, Valverde reveló que "siempre estoy contento. Tengo jugadores buenísimos, hicimos cuatro incorporaciones importantes y lo que intentamos es mejorar. Planteo esta temporada igual que las demás. No nos vamos a engañar. El entrenador del Barça siempre estará en el punto de mira. Se cuentan más las derrotas que las victorias y lo aceptamos. Estoy en la situación de intentar ganar todos los partidos y el que haya críticas o las hubiera ya viene ocurriendo siempre que no ganas algo".

Finalmente, el técnico catalán sentenció que "no tengo ninguna obsesión por nada solo por ganar el siguiente partido y todos los títulos posibles. Me encantaría hacer como el año pasado. Ser campeones de Liga en abril. Eso es lo que hicimos en todos esos meses. Luego caímos en Champions. Esa es la realidad. Lo único que me obsesiona es ganar porque sé que tengo que hacerlo continuamente aquí".