Hernán Caputto y su primer triunfo en la U: "Me pone contento porque la entrega fue total"

Universidad de Chile derrotó por 1-0 a Deportes Antofagasta en el estadio Nacional. Los azules no ganaban en condición de local desde marzo, por ende, el técnico de los azules, Hernán Caputto, analizó el funcionamiento de los laicos, que les permitió abandonar las últimas posciones del Campeonato Nacional.

"Desde el lunes teníamos un plan de juego para lo que pretende Antofagasta. Es un equipo que busca y se preparó para otra cosa. Fue un partido durísimo, sabíamos que teníamos la posibilidad de Marcos (Riquelme) y Nico (Guerra) para encontrarlos por sus espaldas. Lo hicimos de buena manera, fuimos intensos en el primer tiempo, y agresivos para recuperar el balón. Me reconforta que los jugadores lo hicieron excelente durante la semana y se corone con un partido ganado necesario para todos. Me pone contento por los jugadores porque la entrega fue total", declaró el ex entrenador de la Roja Sub 17.

El ex arquero indicó que "esta semana fue muy especial e intensa. Luego de hoy veremos qué decidimos en conjunto. No quiero que sea unilateral, quiero que sea compartido. Luego de todo el apoyo que tuve de los directivo y el club veremos, siempre es muy importante disfrutar un triunfo. Esto descomprime las emociones que son importantes a la hora de construir un triunfo."

"La verdad te podría decir que me encontré con un equipo con ganas y actitud del primer día y así fue el transcurso de la semana. Coronamos una semana buena de trabajo y lo que hace la hinchada es increíble. Mando un abrazo a toda la hinchada azul del país. Eso es la U, estar siempre y apoyar en todos los momentos", complementó.

Caputto fue consultado por su continuidad en la banca de la U, no obstante, señaló que "no es una pregunta para mí es para los directivos. No voy hablar de los entrenadores que pueden venir. Hoy soy el entrenador de Universidad de Chile y así me siento, me empoderaron en el cargo y metieron las herramientas para hacerlo. Lo más importante son los jugadores, agradezco esta semana de mucho aprendizaje y experiencia."

Presidente de la U reconoce entre lágrimas: "Con Caputto comenzamos un nuevo ciclo" Universidad de Chile logró un trabajado triunfo sobre Deportes Antofagasta en el Estadio Nacional. Fue la primera victoria en poco más de dos meses para los azules.

El ex portero resaltó la idea del equipo e indicó que la intención es ser protagonista: "El ser un jugador de esta institución te obliga a brindarte el máximo. Independiente de que hayamos tenido el gol al final, los merecimientos estuvieron antes. Tuvimos opciones claras en los primeros 30 minutos. La idea es ser protagonista, ser organizado y Leandro (Benegas) recuperó un balón y fue el que metió el gol. Eso es muy meritorio generar que el equipo se comprometió con recuperar el balón para ser protagonista y generar situaciones independientemente del tiempo, siguió insistiendo. Creo que falta bastante torneo y los jugadores merecen estar mucho mejor."

Finalmente, Hernán Caputto lamentó la lesión de Osvaldo González en el primer tiempo del encuentro ante los pumas: "Siento mucho lo Osvaldo (González), cumpleaños. Pudimos ganar y lamentablemente no pudo estar en el campo. Esperamos la evaluación de su lesión y veremos el tema de su recuperación. Hasta el momento disfrutando el triunfo y hace cinco meses que no se ganaba en el Nacional. De la mano de los jugadores que son lo más importante, todo se puede hacer."