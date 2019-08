Fuenzalida se lamentó tras el empate de la UC ante Coquimbo: "Podríamos haber marcado más diferencia"

Universidad Católica empató 1-1 con Coquimbo Unido en San Carlos de Apoquindo. Pese a no conseguir los tres puntos, los cruzados siguen en la cima del Campeonato Nacional y estiraron a 10 puntos su ventaja sobre Colo Colo, no obstante, José Pedro Fuenzalida, lamentó no haber marcado diferencias ante los piratas.

"Fue un partido parejo, juegan bien, manejan bien la pelota. Pudimos haber marcado diferencias, pero juegan bien por las bandas, tiran centros, se encontraron con una y la convirtieron. Es un campeonato largo y hay que seguir mejorando las cosas que nos faltaron", indicó el capitán de la UC una vez terminado el encuentro.

El Chapa alabó el funcionamiento de los aurinegros y aceptó el punto obtenido ante el equipo dirigido por Patricio Graff: "Ellos tienen un fútbol ofensivo, podríamos haber marcado más diferencia y cuando no se hace terminas empatando. Es un punto que nos deja conforme, porque ellos son un buen equipo."

Los cruzados continúan como líderes, no obstante, el seleccionado chileno cree que todavía deben seguir mejorando: "Uno siempre tiene la esperanza de hacer un buen torneo, hemos logrado una buena ventaja y estamos enfocados en jugar al futbol. Somos un equipo competitivo y tenemos que seguir trabajando. Somos conscientes de lo que significa estar arriba y lo tenemos que tomar con responsabilidad si queremos ganar cada partido."