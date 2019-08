Gustavo Quinteros alabó el funcionamiento de Coquimbo: "Tenemos un rival en frente que se paró muy bien"

Universidad Católica empató 1-1 con Coquimbo Unido en San Carlos de Apoquindo. Pese a que la UC le sacó 10 puntos de ventaja a Colo Colo, el entrenador de los cruzados, Gustavo Quinteros, señaló que tienen que mejorar la faceta ofensiva.

"Tenemos que trabajar toda la semana para mejorar el aspecto ofensivo, ser más profundos y el próximo partido podamos ganarlo, y seguir manteniendo la ventaja con el correr de los partidos", indicó el técnico.

El argentino-boliviano alabó el funcionamiento del cuadro pirata:"Más allá que todos queremos ganar, los rivales también juegan, tenemos un rival en frente que se paró muy bien, ordenado defensivamente que dio muy pocas ventajas y fue un resultado que nos sirvió para alargar la ventaja y quedar con la tranquilidad hacia el siguiente partido."

"Se defendieron muy bien, no pudimos tener asociaciones por izquierda con (Juan) Cornejo, (Luciano) Aued y (Edson) Puch, y por el otro lado lo mismo con el Chapa (Fuenzalida), (César) Pinares y (Stefano) Magnasco, nos faltó conexión y profundidad, porque no estuvimos tan finos y porque el rival jugó muy bien", complementó.

Quinteros recalcó la falta de profundidad en ataque: "Futbolísticamente no tuvimos inconvenientes, hicimos mérito para alargar en una situación, pero no conseguimos conseguir jugadas tan claras en ataque como en otros partidos."

Más declaraciones de Gustavo Quinteros:

La inclusión de Francisco Silva y las modificaciones ante los piratas: "Necesitábamos que el volante central tenga la posibilidad de meter pelotas profundas, darle frescura en el medio, Fuentes viene de jugar dos partidos seguidos y necesitábamos refrescar esa zona. No pudimos darle la posibilidad a (Alfonso) Parot porque tuvimos que hacer un cambio por cansancio, sabíamos que Diego Valencia no iba a aguantar todo el partido y el otro cambio que fue más ofensivo, dejar al Chapa de lateral y poner a (Diego)Buonanotte como extremo para sumar gente en ataque que nos de la posibilidad de abrir la defensa cerrada del rival."

El punto conseguido y la falta de profundidad: "Hicimos un partido aceptable y fue positivo lo de hoy por sacar un punto más de ventaja. Tuvimos dos situaciones que se generaron, una con el Chapa y otra con Puch, a veces el Chapa como extremo genera más, pero cuando le metes dos jugadores por banda a los rivales con características ofensivas, uno supone que pueden generar más fútbol y no fue así. En los últimos dos partidos pudimos ganarlos a los 80, 85 minutos, donde tuvimos conexión, profundidad y definición acertada. Hoy no la tuvimos porque el rival se defendió bien y nosotros no estuvimos finos como en otros partidos."

La idea de juego de la UC: "Tuvimos pocas llegadas porque enfrentamos un rival que se defendió bien. En general, Católica produce más ofensivamente más que los rivales, más allá de los resultados finales. Eso me deja tranquilo, trabajamos pensando que debemos recibir pocas situaciones en contra y generar más situaciones que el rival, son objetivos que tenemos. "

La lesión de Jeisson Vargas y la conformación del plantel: "No sé si salió la información, pero tuvo una contractura, una distensión muscular. Él viene de estar mucho tiempo inactivo y juega un partido de titular, lo sacamos antes de tiempo, entrenó muy bien y sintió una molestia el último día. Tuvimos la lesión de Sacha (Sebastián Sáez), de Jeisson (Vargas), de (Benjamín) Kuscevic, de Nacho Saavedra y de algún otro que se me pasa, pero de todas maneras tenemos un plantel muy competitivo. Llegaron (Francisco) Silva y (Alfonso) Parot. Más allá que sacamos 10 puntos de ventaja, que lleguen estos jugadores importantes, sentimos la tranquilidad de pelear la Copa Chile y el Campeonato Nacional."