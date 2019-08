Matías Cano y la denuncia de acoso en Coquimbo Unido: "Tengo la seguridad que la justicia pondrá sus cosas en su lugar"

Coquimbo Unido empató 1-1 ante Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Los piratas consiguieron un punto que les permite seguir soñando con copas internacionales, no obstante, una vez terminado el partido, las preguntas se centraron en la denuncia de acoso de una periodista a jugadores del plantel pirata. El capitán aurinegro, Matías Cano, habló del tema y señaló que se pondrán a disposición para aclarar la situación.

"Hoy me toca acompañar al entrenador, como capitán del equipo para referirme exclusivamente a ese tema. Es un tema muy delicado, en los tiempos que estamos viviendo hay que tomarlo con pinza, hay que ser muy mesurado con las cosas que se dicen y las palabras que se nombran", indicó el portero argentino.

Cano recalcó que el plantel no pondrá ninguna traba y dejarán todo en manos de la justicia:"Solamente recalcar que todo el plantel de jugadores de Coquimbo Unido se pone a disposición a las entidades correspondientes para aclarar la situación y dejarlo lo más rápido posible de lado. No va haber ninguna traba de parte nuestra para declarar si es necesario. No vamos a tocar más el tema y que la justicia lo resuelva."

Finalmente, el ex San Luis de Quillota dijo "Tengo la seguridad que la justicia pondrá las cosas en su lugar y nos pondremos a disposición de ellos. No puedo decir más nada para no entorpecer la búsqueda de la verdad, nada más."