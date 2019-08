"El pobre también le puede ganar al rico": Colo Colo y Palestino se ponen en modo final para disputar el Chile 2 a la Libertadores

Atrás quedaron las polémicas y ya se viene la acción en cancha. Colo Colo y Palestino afinan detalles para definir sobre el campo de juego al segundo equipo que representará a Chile en la Copa Libertadores 2019 del fútbol femenino. Se jugará este jueves 15 de agosto, a partir de las 16:00, en el Bicentenario de La Florida. Y con ambiente de final.

Cabe recordar que hasta el año pasado sólo un equipo representaba a Chile en la Libertadores femenina, sin embargo para la edición 2019 (que se disputará en octubre en Ecuador), la Conmebol optó por brindarle otro cupo a nuestro país. Ante eso, la ANFP habría decidido otorgarle el Chile 2 a Colo Colo, por mérito histórico, según expuso el vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls.

Al enterarse de aquella situación, la dirigencia de Palestino y sus jugadoras comenzaron a protestar por diversas vías. El reclamo árabe apuntaba a que eran ellas las que merecían el Chile 2 al ser vicecampeonas del Campeonato Nacional 2018. Finalmente en Quilín tomaron una decisión salomónica y optaron por realizar este partido único: Colo Colo, por mérito histórico, y Palestino, por el subtítulo del 2018, definirán el cancha el equipo que se unirá a Santiago Morning en la Libertadores 2019.

Palestino y Colo Colo podrán contar con sus refuerzos en el partido por la clasificación a la Copa Libertadores femenina El partido ya fue programado por la ANFP en el Estadio Bicentenario de La Florida. Además, anunciaron una posible transmisión por TV y las ventas de entrada

"Por acuerdo de las tres partes se logró jugar este partido y nosotros estamos contentos y motivados para jugar, porque es lindo jugar contra rivales fuertes", manifestó al respecto el DT de Palestino Claudio Quintiliani. "Queremos jugar y ganar, porque el pobre también le puede ganar al rico y vamos a tratar de volver a repetirlo (Palestino venció a Colo Colo en las semis del Campeonato 2018), porque el mérito deportivo también lo puede demostrar el equipo que tiene menos recursos. Pensamos que tenemos tanto mérito como el que tiene Colo Colo", agregó.

Su par del Cacique, Jaime Zapata, puso mayor mesura. "No nos salgamos de contexto: este es un partido de fútbol, el jueves saldrá un gran representante internacional para el fútbol chileno, ya que se enfrentarán dos muy buenos equipos. Yo no caigo en el tema de si es justo o no lo es, este cupo le cayó del cielo al fútbol chileno, se resolvió de la mejor manera posible y en cancha vamos a ver quién se queda con la clasificación", apuntó.

Con ambiente en las tribunas

Las principales protagonistas, las jugadoras, quieren dejar atrás las polémicas y brindar un espectáculo a la altura de una final. "Nosotras siempre estuvimos enfocadas en que si teníamos que jugar lo íbamos a hacer de la mejor manera. Esto es fútbol, no es una guerra, las jugadoras de Colo Colo no son nuestras enemigas, todo lo contrario, tenemos mucha relación de amistad con varias. Si bien representamos diferentes insignias, dentro de la cancha lo tomamos como un partido de fútbol y nada más", dijo Nicole Gutiérrez, capitana de Palestino.

En ese mismo contexto, la capitana de Colo Colo, la venezolana Yusmery Ascanio, expresó su deseo por ver un Bicentenario de La Florida cargado de público en el partido del jueves. "Nosotras venimos jugando en el Monumental y ha ido muchísima gente a vernos. Esperemos que esta vez no sea diferente, que vaya mucha gente a vernos y que el ambiente sea familiar. Que brille el fútbol femenino", declaró.

Cabe recordar que el duelo por el Chile 2 entre Colo Colo y Palestino tendrá un aforo de 5 mil espectadores. Las entradas tendrán un valor único de $1.000 y podrán ser adquiridas a través del sistema Puntoticket (niñas y niños menores de 12 no pagan entrada). Las tribunas Pacífico y Norte serán destinadas para la hinchada árabe, mientras que los fanáticos del Cacique tendrán Andes a su disposición.