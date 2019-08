"Hijo de las mil p....": El durísimo informe arbitral que complica seriamente el futuro de Jorge Valdivia

Jorge Valdivia se convirtió en villano de Colo Colo, en la derrota 1-0 ante O'Higgins de Rancagua en el estadio El Teniente de Rancagua, en un partido para el olvido para el volante y para los albos, que distanciaron 10 puntos del líder Universidad Católica, pese a que se mantienen en el segundo lugar.

El volante del Cacique fue expulsado sobre el final del encuentro por el árbitro Ángelo Hermosilla, tras lanzar duros epítetos contra el juez de la brega tras reclamar una falta no cobrada de Tomás Alarcón.

Y el informe sobre el Mago es durísimo. Hermosilla dio a conocer en su escrito del compromiso que el mediocampista le lanzó durísimos comentarios, incluyendo varios garabatos de grueso calibre

El informe arbitral que condena a Valdivia

El durísimo informe contra Valdivia / ANFP

"El señor Jorge Valdivia Toro (fue expulsado), por emplear lenguaje ofensivo e insultante hacia mi persona, mientras el balón se encontraba en juego el señor Valdivia me insulta diciendo 'cóbrame una concha de tu madre'", dice en primer término.

Luego Hermosilla agrega: "Ante esto exhibo la tarjeta roja al jugador, momento en el cual me grita al oido 'hijo de puta' y prosigue de manera desafiante con insultos diciendo 'hijo de las mil putas, vos no vas a ser FIFA nunca, eres una mierda concha de tu madre, me cagaste'. Debiendo ser necesaria la intervención de algunos de sus compañeros de equipo quienes intentaban contenerlo".

Y la mano se puede venir muy dura para el ex seleccionado nacional. Según el reglamento, arriesga un castigo de dos a cinco partidos de castigo, de acuerdo al artículo 63° del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP.

Todo quedará decidido este martes, cuando el ente tribunal dictamine la sentencia sobre el caso del volante albo.