Diego Valencia: "Podría haber muerto si el fierro me pegaba unos centímetros más cerca de la nuca"

Afortunadamente lo puede contar. El joven delantero de Universidad Católica, Diego Valencia, cuenta hoy con absoluta calma que el pasado 28 de junio podría haber muerto si es que el fierro que lo impactó en la cabeza, mientras entrenaba en San Carlos de Apoquindo, lo golpeaba unos centímetros más cerca de la nuca.

"Trato de no darle muchas vueltas a lo que pasó, sí en su momento un neurocirujano me dijo que podría haber muerto si el fierro me pegaba unos centímetros más cerca de la nuca", comentó este martes el atacante de 19 años en conferencia de prensa. "Ya pasó, estoy bien y quiero seguir como si no hubiese pasado nada", subrayó.

Cabe recordar que el domingo, en el empate 1-1 ante Coquimbo Unido en la precordillera, Valencia regresó a las canchas después de su accidente. Jugó 83 minutos (fue reemplazado por César Munder) y fue trascendental para los cruzados al dar la asistencia en el gol de José Pedro Fuenzalida.

Sobre su regreso, el Pollo expresó que "volví antes de lo esperado, al principio se hablaba incluso de tres a cuatro meses, pero trabajé mucho para volver antes, tanto con el doctor como con el sicólogo. Mis exámenes están correctos, todos al día, así que feliz de poder ayudar al equipo".

Siguiendo con eso, el ex seleccionado sub 20 manifestó que "el cuerpo técnico estuvo siempre entregándome todo el apoyo posible, al igual que mis compañeros. El casco es una protección para prevenir un posible golpe, lo usaré un par de partidos, hasta cuando me sienta seguro".

Ante Coquimbo, Valencia fue titular a raíz de las lesiones de los experimentados Sebastián Sáez y Duvier Riascos. Sobre la lucha por el puesto de centrodelantero que tiene que dar ante esos dos jugadores, el nacido en La Serena sostuvo que "es una competencia sana, los tres tenemos características distintas, le damos variedad al profe para lo que necesita en distintos partidos. Los tres estamos para rendir acá en Católica y lo han demostrado tanto Sacha como Duvier. También espero seguir aportando al equipo".