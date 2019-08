Espina juega al misterio en Colo Colo y deja abierta la llegada de más refuerzos

El gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, se refirió al mercado albo que tardó, pero que se movió con la llegada del volante argentino Iván Rossi, quien se transformó en el primer refuerzo para el segundo semestre en el Cacique.

Además, el ex volante jugó al misterio con la opción de que lleguen más jugadores al plantel que dirige Mario Salas para la segunda parte de la temporada del fútbol chileno.

"Quiero agradecer la muy buena disponibilidad de River para llegar a un acuerdo bastante rápido. Agradecerle a Iván porque lo primero que nos dijo fue: 'Sí'. Para nosotros es determinante la primera respuesta", dijo sobre la llegada de Rossi. Añadió que "lo más importante era traer a Iván, luego de la lesión de Carmona, de lo otro no sé que pueda pasar. Siempre hay sondeos de otros lados, el mercado está abierto, pero por ahora no tenemos nada concreto".

Además, Espina comenzó con las evasivas al ser consultado por el futuro de las negociaciones por más nombres al elenco albo: "Cuando uno maneja con tranquilidad y hermetismo una negociación, se da más fácil llegar a un acuerdo".

Acerca de una posible opción con Leonardo Valencia, dijo que "es muy remota y no tenemos conversaciones con ningún otro futbolista. Lo de (Leonardo) Gil fue un sondeo en su momento y allí quedó, ni siquiera fue una negociación, viendo en la situación que está, eso no significa que uno esté interesado".

Mientras que confesó que "Bryan Rabello fue ofrecido y por ahora no hay nada. Fue ofrecido al club y no puedo explayarme más sobre eso. Nos están llenando de llamadas algunos equipos de Primera División preguntándonos por jugadores, es una restricción importante la que hay ahora para traer jugadores nuevos y siempre estamos alerta, el mercado está abierto todavía".

Finalmente, sobre el caso específico de Rossi, Espina consideró que "un futbolista no nos va a solucionar un determinado problema. Necesitábamos un jugador de las características de Iván, él se suma al plantel y luego será una decisión técnica si juega o no".

"No estamos buscando a manotazos de ahogado porque se perdió el último partido, la decisión de traer a Iván estaba tomada de antes, no tiene relación con la conformación del plantel. No teníamos pensado ocupar el espacio de extranjero, tras lo de Agustín, pero sucedió lo de Carlitos y abrimos el panorama", cerró.