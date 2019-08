Iván Rossi presentó sus credenciales en Colo Colo: "Sé lo que es jugar con la cancha llena y la presión de un grande"

El volante argentino Iván Rossi se convirtió este martes en el primer refuerzo de Colo Colo para la segunda parte del 2019, donde los albos aún luchan por el Campeonato Nacional 2019 y en la que están en cuartos de final de la Copa Chile.

El conjunto de Mario Salas fue por el fichaje del volante argentino, que llega a préstamo desde River Plate hasta fin de temporada, tras la partida de Esteban Pavez y la lesión que sufrió Carlos Carmona.

En conferencia de prensa, el ex Huracán señaló que "estoy contento de estar aquí. Todas las personas con las que hablé me dijeron que es el equipo más grande de Chile. Estoy con ganas de jugar lo antes posible".

"En Huracán jugué hasta hace poco, volví a River Plate, Gallardo me dijo que no me iba a tener en cuenta y estuve entrenando con los chicos que no estaban considerado. Salió esto de Colo Colo y no lo dudé, estaba esperando una oportunidad como esta", agregó.

Sobre lo que significa jugar en un club como el Cacique, Rossi señaló que "yo sé lo que es jugar con la cancha llena y con la presión de un equipo grande. Jugar en el más grande de Argentina como es River, que es jugar a estadio lleno siempre, uno se va amoldando y acostumbrando a jugar con esa presión siempre. Vengo a aportar lo mejor de mi y con las ganas de jugar cuando sea".

Acerca de su estado físico, estableció que "vengo entrenando hace bastante físicamente, psicológicamente estoy preparado, estoy a las órdenes de Mario. Lo que decida él es lo mejor para el equipo. Puedo manejar varias facetas, como cinco tapón o como doble volante central, puedo cumplir ambas de buena manera, dándole salida al equipo".

Por otro lado, consultado por sus palabras en las que decía que el fútbol lo ve como "un trabajo" como cualquier otro, el mediocampista trasandino explicó que "no es algo tan figurado. Lo tomo como un trabajo, con la mayor profesionalidad, no es que estoy viviendo el fútbol todo el día, no soy un apasionado. Me gusta mucho jugar a la pelota y por eso hago esto".

Finalmente, Rossi señaló, fuera del fútbol, que "me gustó el tema de la abogacia (las leyes), siempre me gustó leer, pero en Argentina se hacía difícil estudiar jugando en un club grande como River. Ahora solo veo series, Netflix y estoy a full con La Casa de Papel, así que tengo poco tiempo para leer", bromeó.