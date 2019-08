Iván Rossi, el jugador que no disfruta del fútbol: "Lo tomo como un trabajo, es venir a entrenar, jugar y listo"

El volante argentino Iván Rossi, que está a un paso de ser jugador de Colo Colo a préstamo hasta fin de año desde River Plate, tiene una historia muy particular con el fútbol profesional.

El jugador argentino de 25 años, que será presentado durante esta tarde en el Estadio Monumental, habló hace casi un año con el medio Gol de Vestuario, a quienes entregó declaraciones sobre su vida con el fútbol.

En la entrevista, Rossi explicó que su carrera futbolística comenzó más tarde de lo normal: "Yo arranqué grande a jugar fútbol, a los 17. En realidad yo iba a estudiar, me gustaba el fútbol, pero no lo tomaba como algo principal en mi vida. Pero me vinieron a buscar tanto a casa que dije vamos a ver qué pasa".

Por otra parte, aclaró que jugar fútbol para él no tiene relación con un tema de pasión: "Ahora lo tomo como un trabajo. Es venir a entrenar, jugar y listo. No es algo que me apasione como a los demás jugadores".

Finalmente, y en la misma línea, el volante agregó que "en los partidos no me pongo tan nervioso, lo tomo como algo más normal. Lo disfruto pero no soy de esa gente que vive para el fútbol, ni viéndolo todo el día. Me dedico a pleno, eso sí".