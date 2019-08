Pauline Kantor, ministra del Deporte: "Consideramos más del 70% de la infraestructura ya lista para Santiago 2023"

La sonrisa de Pauline Kantor en la foto lo dice todo. La ministra del Deporte estuvo presente en los Panamericanos de Lima 2019 y fue testigo presencial de la mejor actuación de nuestro país en la historia de la cita continental.

Pese a los 13 oros de la delegación nacional, lo primero que se le viene a la cabeza a la secretaria de Estado, consultada por la medalla que más disfrutó, es un segundo lugar. “La de plata de Ricardo Soto y el equipo de tiro con arco, con Juan (Painevil) y Andrés (Aguilar). Fue una final intensa, sufrida y ese desempate fue muy emocionante. Es un grupo joven, que tiene un potencial enorme para los próximos Juegos”, destaca.

“Plata” y “próximos Juegos”, palabras que empiezan a asomar ahora que Perú dejó la vara alta, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia abismal con el bajo presupuesto que tendrá Santiago 2023. Los montos no preocupan a la titular de la cartera, porque ya hay pega avanzada.

Época de balance, obviamente positivo. Le pregunté a Miguel Ángel Mujica, presidente del Coch, y me contó que se esperaba esto. ¿Usted?

Tal vez yo soy más cauta, aunque yo creo que estábamos bien preparados, porque fuimos con una delegación que tuvo la oportunidad de competir y entrenar afuera. Se había hecho una inversión de casi 11 mil millones de pesos entre el 2018 y 2019, pero en el deporte hay que cruzar la meta o tiene que sonar la campana para poder respirar. A estos resultados, que son históricos, desde el Ministerio es bien importante darles una mirada más amplia y no sólo quedarnos con los oros, sino con el medallero en su conjunto. Además, tuvimos muchos cuartos lugares de jóvenes que se pueden proyectar para los próximos Juegos Panamericanos.

¿Qué porcentaje del mérito le atribuye al trabajo del Ministerio?

Acá no se puede hablar de qué porcentaje le corresponde a cada uno. Lo primero, y me pongo de pie, es que el mérito es de los deportistas, de su esfuerzo, disciplina y determinación. Nosotros, desde el Ministerio, cumplimos un rol que es fundamental, que es entregar los recursos para que el talento se pueda desarrollar. El Comité Olímpico es el que arma la misión, el que representa a cada deportista y el que se encarga de que tengan las necesidades solucionadas. Las federaciones también tienen un papel importante, muchas veces las criticamos, pero acá hay que mirar el vaso medio lleno, porque hay presidentes que han trabajado muy bien. Todos los actores son necesarios. Es como el motor del auto, si le sacas una pieza, no anda.

Mujica también destacó la continuidad entre la gestión de Neven Ilic y la de él. ¿Cree que en el Ministerio ha pasado lo mismo?

Ésta es una posta sin fin, que nunca para. En este caso, tuvo un punto de partida importante, que fue con Neven Ilic y Gabriel Ruiz-Tagle, y con todo el apoyo y la mirada estratégica del Presidente Piñera para partir con el Plan Olímpico, que permitió traer head coaches, focalizar los recursos y dárselos a los deportistas para que pudieran entrenar y competir en el extranjero. Eso marcó un antes y un después.

Ilic, ahora presidente de la Organización Deportiva Panamericana, resaltó que Lima 2019 estuvo a la altura de Toronto 2015, Guadalajara 2011 y Río 2007. ¿Lo siente como una presión para el 2023?

Siempre, cuando terminan unos Juegos, dejan la vara alta. Ahora Perú la deja para nosotros y tenemos que poder superar a Lima, que los deportistas y los que vengan a disfrutar se lleven la mejor impresión, para que digan que son los mejores. Para eso vamos a trabajar.

También advirtió Ilic que Chile no tiene la infraestructura deportiva para unos Panamericanos. ¿Concuerda?

Acá no podemos compararnos, estamos partiendo en pies muy distintos. Lima empezó de cero, porque su infraestructura era de la década del 50 y los Juegos significaban dejar ese legado. Para nosotros, los Panamericanos tienen un sentido de transformación social a través del deporte, para ir generando la cultura deportiva que el país requiere, dejando un legado de parques deportivos donde convivan la familia y el deporte ciudadano, además de estos recintos donde se hacen grandes eventos.

Siempre, antes de estos grandes eventos deportivos, se empieza a decir que el país organizador está atrasado. ¿Chile ya tiene pega adelantada por los Suramericanos del 2014?

Nosotros tenemos bastante avanzado, porque hicimos una gran inversión para los Odesur, con el Velódromo, el Centro Acuático o el Polideportivo. En Lima presentamos una primera hoja de ruta y recibimos muy buenos comentarios, nos felicitaron a nosotros y a la Corporación Santiago 2023 por el trabajo que ya se estaba empezando a hacer. Ya partimos y estamos con nuestra identidad corporativa lista, con un equipo y un directorio bien armados. Ahora hay que ir desarrollando la Carta Gantt, que ya está propuesta, y eso nos va a permitir obtener mejores negociaciones y rentabilizar mejor el uso de los recursos. Tenemos cuatro años por delante para ir armando una estrategia comercial que parte este año, para sumar al sector privado, a nuestros socios, y sacar adelante estos Juegos.

Eduardo Della Maggiora, presidente de la Corporación, explicó que Toronto 2015 había tenido más de dos billones de dólares de presupuesto y Lima 2019 cerca de 1.3 billones, y que Santiago 2023 tiene 400 millones. Son números bastante distantes…

Es porque nosotros ya estamos considerando más del 70 por ciento de nuestra infraestructura ya lista. Obviamente, hay que hacerle mejoras, requerimientos técnicos, pero tampoco nos podemos quedar con infraestructuras y aforos que después no se van a volver a llenar, por lo tanto, los recintos nuevos tienen que ver con el desarrollo de los deportes a los que hoy en día les puedan faltar un lugar para entrenar, como, por ejemplo, la cancha de hockey. El legado, más allá de los 30 días entre los Panamericanos y Parapanamericanos, es lo que requiere el país para hacer esta transformación social.