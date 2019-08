El "histórico" Rodrigo Gattas hace patria en la naciente Canadian Premier League: "Me ha sorprendido el nivel, pensé que no iba a ser tan bueno"

Rodrigo Gattas hace patria en Canadá. El delantero formado en Unión Española llegó en abril al York9 de la Premier League local, que arrancó este año pensando en el Mundial del 2026 que ese país organizará junto a México y Estados Unidos, y ya quedó en los libros, porque en la fecha antepasada convirtió el primer hattrick en la historia del torneo.

Su equipo es de Toronto, donde reside la hija de Reinaldo Rueda. Quizá alertado por ese triplete, el colombiano, en búsqueda de goles para la Roja, aprovechó sus vacaciones en la ciudad para ir a ver en acción el pasado sábado al atacante de 27 años.

“No me lo esperaba para nada. Antes del partido me avisaron que estaba el técnico de Chile con su familia y que estaban tratando de ubicarle un puesto cómodo en el estadio, pero él, bien humilde, no quiso y lo vio donde estaba toda la gente”, cuenta el ariete. “Para mí es un orgullo, independiente de si el día de mañana se da o no. Es una motivación extra para lo que viene”, complementa el ex hispano, quien también registra pasos por Unión La Calera, Cobreloa, Cobresal, Santiago Morning, Hilal (Palestina), Cerro (Uruguay), Rangers y Santa Cruz.

Rueda ha citado a un montón de delanteros y le han respondido poco. ¿Te ilusionas con un llamado?

Sería un sueño estar en la Selección. Aunque sea un llamado a esos entrenamientos que hace, sería buenísimo. Estoy en un momento de mi carrera en el que me siento bien, así que sería en el instante justo.

Mala suerte, justo te perdiste un penal en el partido que te fue a ver…

Sí, se me fue un penal jajajá, pero bueno, cosas que pasan.

Aunque venías de hacer un triplete, el primero en la historia de la Canadian Premier League…

Sí, en el partido pasado había hecho tres goles en un tiempo, el primer hattrick de la liga. Como comenzó este año, fue el primero de la historia.

¿Cómo anda el nivel de la liga canadiense?

Bien, sabes que me ha sorprendido, yo pensé que no iba a ser tan bueno el nivel. Hay hartos jugadores jóvenes que tienen un muy buen futuro y yo creo que con el correr de los años, va a ir creciendo la liga. Ya han ido llegando sudamericanos, quieren copiarle a la MLS y van a ir de a poco. Es más física, porque la contextura de los canadienses es gruesa, son altos y fuertes, quizá técnicamente no son tan buenos, pero hay algunos que sí.

Me imagino que la liga nació pensando en el Mundial del 2026…

Seguramente. Por lo que me comentan, siempre habían querido hacer una liga y nunca habían podido, pero consiguieron hartos sponsors y aunaron a harta gente para que pudiera hacerse. Acá es todo de primer nivel, las canchas, los estadios, los entrenamientos. Lo hicieron bien desde un principio y se nota que va a ir creciendo. Jugamos hace dos semanas contra el Montreal Impact de la MLS, por el Campeonato Canadiense, y quedamos eliminados por un penal, entonces, no hay tanta diferencia.

¿Hay presupuesto para ir fichando a cracks veteranos, como la MLS?

Mira, la liga partió con unos presupuestos, no sé bien el monto, como la MLS, iguales para todos los equipos. El próximo año va a subir y la idea es que un jugador por equipo pueda salirse de ese presupuesto, después dos y así ir creciendo, para traer a esas figuras que vienen de vuelta, pero que tienen un nombre y atraen al público.

El jugador “franquicia”…

Claro, el jugador franquicia, como partió la MLS, con uno o dos, y ahora tienes cinco o seis por equipo. Acá los sueldos están buenos, se vive bien y esto va a ir creciendo rápido.

¿Tú eres la figura del York9?

Sí, o sea, soy el goleador del equipo, a dos del goleador del campeonato. En Chile siempre jugué de “9” y aquí me ponen enganchado por derecha, y tengo más contacto con la pelota. Estoy contento y acá están contentos conmigo.

Ya tienes 27 años y te has dado una vuelta larga. ¿Qué balance haces de tu carrera?

Pucha, he tenido de todo en mi carrera. Se me dio todo rápido en la Unión, debuté a los 17 en un plantel de mucha experiencia y eso me costó un poco. Como dices, di la vuelta larga y no pude nunca hacerme un nombre o mostrar todo lo que podía, pero hoy estoy más maduro, más grande. En Chile hemos tenido hartos jugadores así y quizá yo soy uno de ésos. Ahora tengo mi foco más claro y estoy con todas las ganas de cumplir todos mis sueños. Siento que ahora va a venir mi peak.