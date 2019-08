Alfredo Arias sacó la voz tras su despido: "En la U nos aguantaron más que en cualquier otro equipo grande"

Universidad de Chile ha tendido tres entrenadores en el año. Primero renunció el argentino Frank Kudelka, luego despidieron por pésimos resultados al uruguayo Alfredo Arias y ahora está de interino Hernán Caputto.

El charrúa, que tuvo un caótico paso por el cuadro laico, habló en la radio de su país Sport 890 para comentar su salida del conjunto azul, al que dejó en zona de descenso, y de la cual salió el fin de semana pasado con Caputto en la banca.

"Lo que me pasó en la U para mí es un fracaso. Creo que nos aguantaron más que en lo que cualquier institución grande podría suceder", analizó Arias desde Uruguay.

"Siempre hay errores, aun siendo campeón siempre hay errores. Más si no lo eres, por lo que como cuerpo técnico tenemos que analizar y mejorar", añadió el DT.

"No pongo excusas en que me haya faltado algo, en nada… Y si duramos tanto tiempo fue por el esfuerzo de los jugadores, que en cada partido demostraban que querían salir adelante, pero seguramente nuestro trabajo no le dio las herramientas necesarias. Ese es el análisis aún en caliente que puedo hacer", agregó.

Recordemos que con Alfredo Arias en la banca la U sólo ganó un partido, por el Campeonato Nacional, ante Deportes Iquique en Calama.