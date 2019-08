Ángelo Henríquez se pone la camiseta: "Quiero ayudar a la U en el mal momento, fuera y dentro de la cancha"

Un ambiente distinto se vive en Universidad de Chile después de la tranquilizada victoria 1-0 sobre Deportes Antofagasta y que sirvió para que los azules escapen de la zona de descenso directo.

A días de enfrentar una nueva final, esta vez ante Unión La Calera, el delantero Ángelo Henríquez aseguró que el plantel se encuentra "muy unido" de cara a lo que viene, donde la urgencia por sumar puntos es total.

"Esperemos que nos sirva para tomar un poco más de confianza para el siguiente partido. Se está trabajando de manera muy intensa, muy ordenada, hay buena onda, el grupo está bien, está fuerte, unido y hay que seguir concentrados de la misma manera que lo hicimos la semana pasada para ganar el partido", indicó a la salida del CDA.

Alfredo Arias sacó la voz tras su despido: "En la U nos aguantaron más que en cualquier otro equipo grande" El entrenador uruguayo comentó en una radio de su país su frustrado paso por el elenco azul, donde fue desvinculado por los pésimos resultados.

El delantero también explicó las razones de seguir en la U pese a que hubo interés desde el extranjero. "Siempre he estado con la misma mentalidad, no estaba jugando mucho, pero siempre trabajaba para jugar el fin de semana y ahora no será diferente, lo haré igual, tratando de convencer al entrenador para jugar”, indicó el delantero.

Y agregó: "Tengo el contrato acá y me siento bien, el club tiene todos los materiales para trabajar de la mejor manera y solamente hay que pelear el puesto. Tengo ganas de ayudar a la U en el mal momento, dentro y fuera de la cancha".

Además, explicó que la idea era "tratar de no tirarse del barco y seguir peleándola para poder ayudar de alguna forma (…) no sentía que era el momento de irme. Me quedo acá trabajando de mejor manera que lo estaba haciendo antes", cerró.