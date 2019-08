Agente de Zacaría: "La U encabezada por Goldberg no tuvo ningún trato humano con Jonathan, por algo están como están"

El arribo del volante Leonardo Fernández a Universidad de Chile hará que el uruguayo se convierta en el quinto extranjero del plantel para el segundo semestre de este año. La promesa del fútbol charrúa arribará al Centro Deportivo Azul como tercer refuerzo y eso hará que el lateral argentino Jonathan Zacaría pierda toda posibilidad de ser inscrito para lo que queda de la temporada 2019.

Ante ese escenario, el representante del jugador, Ignacio Vilariño, manifestó a El Gráfico Chile su descontento por la decisión tomada por la dirigencia de Azul Azul encabezada por el director Rodrigo Goldberg. Según el agente, el ex Quilmes había hecho un esfuerzo físico y económico para poder jugarse su última oportunidad con los laicos y por eso hoy está devastado tras ser informado de la decisión.

¿Les confirmaron que Jonathan Zacaría no sería inscrito?

Sí, nos informaron de que si cierran al jugador nuevo, al tercer refuerzo, en las próximas horas; el cupo de extranjero ya será ocupado y Jonathan no tendría cabida en el equipo.

¿Cómo se lo tomó él?

Mal, mal, muy mal. Lo tomó muy mal porque él hizo un esfuerzo muy grande para estar bien, trabajó mucho en Buenos Aires para recuperarse y llegar a tiempo para que pueda ser inscrito en los últimos seis meses de su contrato con el club. Además, hace seis meses, cuando contrataron al panameño (Gabriel) Torres y le quitaron el cupo de extranjero, él pudo reclamar con todo por su contrato, podría haberse ido a juicio con ayuda de Quilmes por un millón de dólares, pero no hizo reclamo alguno para no hacer alboroto y no hubo gesto de la U, ninguno de la directiva para devolver ese gesto en cancha. Ni hablar de que fue uno de los mejores refuerzos que han contratado para la U.

¿Cuál es ese gesto del que habla?

El tuvo un gesto que no tuvo nadie con la U al no demandarlos y cuando ellos pudieron devolverle algo a él, le dieron la espalda. La U no lo pudo recuperar y el trabajo médico fue muy malo, se recuperó por gestión nuestra en Argentina, dejó a su familia en Chile y la directiva de la U se ha comportado de la peor manera, pero bueno por algo están como están.

¿Tenía la ilusión de poder tener una última revancha con la U?

Sí, y él está bien físicamente, él está a punto ahora, si se recuperó mejor afuera.

Rodrigo Goldberg fue sindicado como responsable en caso Zacaría / Agencia UNO

El director Rodrigo Goldberg dijo que no querían arriesgarse a contratarlo considerando que no juega hace dos años ¿Eso cierra la opción?

Sí, no creo que pueda volver a la U y eso que Jonathan ama a la U, él no se quería ir, pero la directiva encabezada por (Rodrigo) Goldberg no tuvo ningún tipo de trato humano con el jugador y lamentablemente va a tener que quedarse sin jugar hasta el próximo año, y no dependía de nada más que de ellos porque el jugador está bien físicamente.

¿Además de Aldosivi había otra oferta?

Aldosivi y Patronato han hecho ofertas y la U ha determinado no acordar el préstamo, no lo han dejado salir y no está en los planes de la U tampoco entonces no se entiende.

¿Él encuentra injusta la decisión asumo?

Sí, está devastado. ¿Y a ti qué te parece? Un año y medio lesionado, se recupera y no lo dejan salir, tampoco lo inscriben o dejan jugar así que imagínate lo que hizo la U. No hizo nada por Jonathan.