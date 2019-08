Los días de locura de Kimi Raikkonen cuando era figura de la F-1: "Estuve 16 días seguidos bebiendo alcohol"

El piloto de Fórmula 1, Kimi Raikkonen, siempre fue un personaje díscolo difícil de tratar para los medios. Sin embargo, el ahora miembro del equipo Alfa Romeo abrió su corazón y recordó varios episodios de su vida.

En su libro "El Kimi Raikkonen desconocido" reveló como pasó 16 días seguidos bebiendo alcohol entre los Grandes Premios de Bahrein y Barcelona en 2013, un hecho al que le restó importancia y que repitió varias veces.

"No podía recordarlo. La mitad de las cosas que viví tuvieron que contármelas algunos amigos. Acabábamos de pasar por la gira europea de carreras y nos divertimos un poco. ¿Qué tiene de malo? No hay nada malo en ello. Eso era bastante normal y pasaba todo el tiempo. No fue la única vez que hice algo así, me divertí", dijo el finlandés a Motosport.com.

No sólo eso, Raikkonen indicó que "no sé si lo hacía en las reuniones. Creo que no, pero no estoy seguro. A lo mejor sí. Fumaba cuando era más joven. Ya ha pasado mucho de eso. No recuerdo la última vez. Supongo que lo hacía en el hospitality, en la terraza, con mi jefe".

"Después de 16 días bebiendo ya no me siento tan bien como antes. Hay otras cosas en la vida que son más importantes para mí, ahora tengo una familia que cuidar, mi vida hoy es más completa que antes, pasar un rato con mis hijos y mi familia es muy importante", dijo.

Eso sí, aseguró que el año pasado llegó a la gala de premios de la FIA en un estado medio "complicado": "Era demasiado aburrido y quise hacer una broma. Pero todo está bien, mi mujer pasó muchas cosas conmigo, pero nunca me llamaron la atención desde la FIA. Ellos me invitaron y yo asistí".