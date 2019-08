Liverpool derrotó por penales a Chelsea y es el nuevo supercampeón de Europa

Liverpool es el ganador de la Supercopa de la UEFA 2019, tras vencer por 5-4 en la definición por penales a Chelsea, tras haber igualado 2-2 en los 120 minutos, en partido disputado en el Vodafone Park de Estambul (Turquía) y que tuvo como gran atracción el arbitraje de la francesa Stephanie Frappart, quien se convirtió en la primera mujer en dirigir una definición de este tipo en el viejo continente.

Los Blues empezaron mucho mejor que sus rivales, sorprendiendo a unos Reds dormidos que no tuvieron un arranque acorde al campeón del viejo continente. Por eso, no sorprendió el gol de Olivier Giroud a los 36', que abría la cuenta y le daba validez al dominio del conjunto de Frank Lampard.

Sin embargo, Jürgen Klopp movió el banco red y de inmediato encontró respuesta con el ingreso de Roberto Firmino. El brasileño, a los 46', cedió para Sadio Mané, que a puerta vacía logró el empate para los de Anfield. Parecía que se lo llevaban por delante, pero las tapadas del español Kepa impidieron el triunfo de Liverpool en el tiempo regular. Así nos fuimos al alargue.

Allí, los de Klopp comenzaron con todo y se pusieron arriba con otro gol de Mané (95'), que parecía sentenciar todo. Pero los de Lampard siguieron dando batalla y tras un penal de Adrián a Tammy Abraham, que fue bien sancionado por Frappart, llegó el empate del brasileño-italiano Jorginho (100'). Tras eso, ninguno se superó y tuvieron que ir los lanzamientos penales.

En la ronda de los 12 pasos fue victoria de Liverpool por 5-4, y de esta forma ganó el primer título oficial de la campaña del viejo continente. Los tantos de los Reds fueron de Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold y Salah. Mientras que para los Blues anotaron Jorginho, Barkley, Mount y Emerson. Falló Abraham, que fue atajado por Adrián.

THERE'S SOMETHING ABOUT WINNING A PENALTY SHOOTOUT IN ISTANBUL!#SuperCup pic.twitter.com/1IY9tPOaCF

— LFC USA (@LFCUSA) August 14, 2019