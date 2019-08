María José Urrutia palpita el duelo por el Chile 2 ante Colo Colo: "No tendría por qué jugarse este partido, el cupo debiese ser de Palestino"

Su nombre quedó en lo más alto de la historia del fútbol chileno. Con su tanto ante Tailandia en el Roazhon Park de Rennes, María José Urrutia se convirtió en la primera chilena en marcar en un Mundial adulto femenino. Tras ese hito sin precedentes, la Cote optó por regresar a Chile, en una decisión en la que mezcló sus intereses profesionales con los familiares. Dejó el AE 3B da Amazonia de Brasil para volver a Palestino, club con el que brilló en 2018 llegando a ser elegida la mejor futbolista del país.

En conversación con El Gráfico Chile, Urrutia dice que aún no dimensiona lo que está viviendo después del boom que significó la participación de la Roja en Francia 2019. Sin embargo, a su juicio, la Copa América del 2018 que se disputó en Chile provocó más algarabía que la Copa del Mundo. Ese entusiasmo que vio en Coquimbo y La Serena el año pasado lo quiere ver en todos los partidos del fútbol femenino que se desarrollen en nuestro país, partiendo por el duelo entre Colo Colo y Palestino para definir el Chile 2 a la Libertadores 2019.

En su estilo frontal, remarca que el duelo entre albas y árabes no debió jugarse y que simplemente el Chile 2 debió ser otorgado a Palestino. Además, comenta la falta de profesionalismo que existe entre las jugadoras del medio local y la nueva realidad de la Roja comandada por José Letelier, con varias de sus figuras retornadas a Chile.

¿Por qué decidiste volver a Chile después del Mundial?

Para mí es muy lindo volver, siempre estuvo en mi mente y si se daba así sabía que sería en Palestino, nunca lo dudé. Tuve ofertas de otros clubes, tanto de Chile como del extranjero, pero creo que hay que pensar bien en el futuro, yo tengo una hija y por el futuro de ella tomé la decisión. Al final una se queda donde se sienta más cómoda y donde sabe que va a rendir bien. Lo decidí por mi felicidad, por mi bienestar y por el de mi hija.

¿Sientes que te encuentras con un escenario distinto en el del femenino en Chile respecto a lo que había hasta 2018?



Creo que hay más atención de la que había en años anteriores. Espero que esto siga creciendo, que no se estanque, pero aún falta. Si bien se ha avanzado notoriamente, aún falta. Creo que se están haciendo las cosas de buena manera para que esto avance.

¿Dimensionas que eres uno de los rostros visibles de una bandera de lucha?

Es difícil dimensionar todo lo que ha pasado. Como el Mundial estuvo muy pegado con la Copa América femenina, siento que no se formó tanta algarabía como fue en esa Copa América que jugamos en Chile. Con la Copa América tuvimos más impacto que en el Mundial, porque además el Mundial se topó con la Copa América de hombres y porque no pasamos de fase. Creo que todavía no dimensiono ser la primera chilena en hacer un gol en un Mundial femenino, con el tiempo ya iré notando lo que ha sucedido, pero todavía no lo dimensiono de la mejor forma.

¿En qué se debe poner acento en nuestro fútbol femenino para que pueda dar el salto hacia el profesionalismo?



Falta más atención de los clubes, pero siendo bien autocríticas, esto tiene que partir de la responsabilidad y disciplina de las propias niñas que juegan. La disciplina de las niñas que quieren jugar fútbol se tiene que ver reflejada en todo, en los partidos, en las comidas, en los descansos. Y eso hace falta, pero de a poco se empieza a notar un cambio de todas nosotras que jugamos fútbol.

¿No existe el ADN del profesionalismo entre las jugadoras del fútbol chileno?

Claramente no y eso pasa porque en Chile no está profesionalizado el fútbol femenino como industria. Aún mucha gente lo ve como un hobbie y claro, se hace difícil vivir de esto.

"El pobre también le puede ganar al rico": Colo Colo y Palestino se ponen en modo final para disputar el Chile 2 a la Libertadores Las albas y las árabes definirán este jueves 15 de agosto al equipo que se unirá a Santiago Morning para representar a nuestro país en la edición 2019 del certamen continental.

En medio de estos esfuerzos por buscar un salto para el fútbol femenino se ha planteado la idea de jugar los partidos en los mismos recintos en los que juegan los hombres ¿Está en condiciones el fútbol femenino de llevar una buena cuota de gente al estadio?

El año pasado las semis se jugaron en el estadio de La Pintana y la final la jugamos en el Estadio Nacional. Creo que si hubiésemos tenido más difusión por parte de los medios hubiéramos tenido más gente en las tribunas. Cuando juegan los hombres hay difusión de todos los medios, pero en nuestro caso sin mayor difusión tuvimos a mucha gente que fue a ver la final. Yo creo que nosotras estamos aptas para jugar en los estadios, este año han jugado Colo Colo, Wanderers y espero que así siga, que sigan creciendo. Se vio en el Mundial, estaban llenísimos los estadios, más llenos que en la Copa América de hombres.

¿Ayudará a que vaya más gente a los estadios el hecho de contar con varias seleccionadas en la competencia local?

Ayudará porque la gente te ve jugando por la Selección y llama la atención ir a ver a una seleccionada que esté jugando acá. Genera más la atención y ayuda en lo futbolístico porque sube el nivel en términos competitivos.

Y pensando en la Selección ¿Viene bien que tantas seleccionadas hayan regresado a Chile?

Creo que en eso va a ayudar al cuerpo técnico. Puedo decirlo, va a ayudar a que nos tengan más controladas en el tema del peso, de los entrenamientos, de lo que hacemos durante el día, de los descansos. Pueden controlarnos más en ese buen sentido. Para el cuerpo técnico de la Selección el hecho de que estemos afuera puede implicar que estemos en una mayor competencia, pero también desconocer que pasa con nosotras día a día. Además, esto ayuda para que podamos entrenar más del equipo todas juntas y acoplarnos de la mejor manera.

Al término del Mundial algunas integrantes del plantel de la Selección manifestaron abiertas críticas en contra de José Letelier ¿Cuál es tu postura al respecto?

Eso se habló más en caliente como se dice en el fútbol. Una puede estar de acuerdo o no con lo que el profe hace, pero como futbolista siempre sabe que es él el que finalmente toma la decisión. Uno puede ser de su gusto o no y te la tienes que bancar, es parte del deporte en general, del fútbol en general. No podría comentar más al respecto porque creo que eso es más un tema de camarín.

María José Urrutia, celebrando el primer gol anotado por una chilena en un Mundial adulto femenino / Foto: Agencia UNO

Volviendo a Palestino. En lo inmediato se les viene el duelo ante Colo Colo para definir el Chile 2 a la Libertadores. Tu fuiste muy crítica con la decisión de la ANFP de jugar este partido ¿Mantienes esa postura?

Para mí el mérito deportivo es un mérito que se tiene que demostrar año a año, por algo los campeonatos se hacen año tras año y el campeón va a la copa internacional, y en otros países va el subcampeón. El mérito deportivo no es algo histórico, no porque un equipo haya ganado una Libertadores tiene que ir a todas, es como si en los hombres Colo Colo clasificara a todas las Libertadores por haber ganado la del 91. Lo encuentro un poco ridículo, además que las jugadoras van rotando. Nosotras sí nos ganamos el derecho para que vayamos como vicecampeón, como ocurre en todas partes, por eso mi molestia, no encuentro que haya que jugarse este partido, no tendría por qué jugarse este partido, el cupo debiese ser de Palestino.

Desde Colo Colo respondieron y dijeron que ellas tenían mayor mérito deportivo por ganar muchos campeonatos en Chile y la Libertadores del 2012…

Creo que fue una jugadora que dijo eso y no estoy de acuerdo con ella. Cuando lo vi la verdad es que no sé si me molestó, más bien no le encontré sentido a sus palabra. Creo que se quedó en el pasado. El año pasado ellas perdieron con nosotras en semifinales, no salieron segundas ni primeras. Si se aumentaron los cupos, el derecho es para el que sale subcampeón, para qué más vueltas, empezar a decir que hemos ganados dos, tres o cuatro títulos. Esto es simple, esto es año a año.

En una entrevista en que manifestaste tu molestia sobre este tema incluso dijiste que estabas meditando la posibilidad de renunciar a la Selección ¿Eso lo mantienes?

Mi intención jamás ha sido renunciar a la Selección, mi meta siempre ha sido entrenar y estar en la Selección, si el profe así lo encuentra correcto, en este caso para el nuevo desafío de poder ir a los Juegos Olímpicos. Lo que dije era para expresar mi molestia, no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo, porque cuando hablé en ese momento iba a ir directamente Colo Colo, pero cuando se decidió hacer el partido fue porque se generó bulla, porque si nadie hubiese dicho nada, Colo Colo iba directo. Mi intención era demostrar mi molestia y poder hacer notar que se estaba cometiendo una justicia.

Y ahora, simplemente hay que jugar…

Ahora ya no se puede hacer más. Simplemente hay que jugar y definir todo en cancha.