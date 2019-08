La autocrítica de Mario Salas por el mal momento de Colo Colo: "Nos falta decidir mejor las jugadas de gol"

El técnico de Colo Colo, Mario Salas, realizó una dura autocrítica sobre el momento del equipo, que desde el regreso del Campeonato Nacional 2019 en su segunda parte sólo sumó un punto de nueve en juego.

En conferencia de prensa, el Comandante asumió el mal momento de los albos, asegurando que deben finalizar mejor las ocasiones que se crean en campo contrario, considerando que los albos llevan tres partidos sin anotar.

"Nos falta una mejor toma de decisiones en el último cuarto. No es que nunca tiramos al arco, pero no fue en la cantidad de veces que lo hacemos. Creo que nos falta definir mejor las jugadas, tenemos rompimientos buenos, pero no tomamos las decisiones acertadas", dijo Salas.

Además, consideró que su idea de juego no se ha visto plasmada en los recientes duelos: "En estos últimos partidos no se ha visto esta mecanización, y es tarea de nosotros. Estamos trabajando para ser un mejor equipo que en el partido anterior, podemos equivocarnos, porque esto es así, pero tenemos que trabajar con nuestra idea para lograr los objetivos que tenemos, los estamos ocupando y lo vamos a seguir haciendo de esa forma, no a cualquier precio".

"Nuestra organización ofensiva es donde tenemos que hincar el diente. Si hiciéramos un gol por partido creo que los resultados serían diferentes, defensivamente hemos sido sólidos y nos llegan muy poco, las jugadas que nos han creado es por situaciones individuales", dijo.

Acerca del próximo partido ante Unión Española, del viernes a las 19:30 horas en el estadio Monumental, el ex rugbista estableció que "el siguiente siempre es el partido más importante. Tenemos que enfocarnos en Unión Española, que es un rival tremendamente complicado y nuestro grado de concentración debe estar al máximo, está mucho más arriba en la tabla que los últimos que enfrentamos".

Por último, sobre la llegada de Iván Rossi, indicó que "es un volante que puede jugar sólo u acompañado, tiene salida clara y buen primer pase, tiene gran técnica y es zurdo, sale hacia los dos costados, nos va a dar una condición que necesitamos".

Y de la opción de traer otro nombre, Salas jugó al misterio afirmando que "estamos viendo, los escenarios del fútbol han cambiado completamente y el mercado sigue abierto. Lo de Carlos (Carmona) se dio así y por eso fue la llegada de Iván (Rossi). El abanico de opciones está abierto. A Bryan (Rabello) lo conozco muy bien, he seguido su carrera, vimos videos actuales de él y de (Leonardo) Valencia, de otros jugadores. Está dentro de lo que podría ser".