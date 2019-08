La "voladita" del ex campeón: Mike Tyson fuma 40.000 dólares en marihuana al mes

El ex boxeador estadounidense Mike Tyson sumó una nueva "joyita" a las excentricidades que lo han caracterizado durante su etapa como deportista profesional y también fuera del ring.

Desde enero de 2018, Tyson posee un rancho en California, el cual está dedicado exclusivamente al cultivo de la marihuana para distribución y su posterior uso recreacional, dentro de los cuales el mismo ex campeón mundial es uno de sus grandes consumidores.

En su podcast Hotboxin, el norteamericano le preguntó a su socio Eben Britton, ex jugador de la NFL: "¿Cuánto fumamos al mes? ¿Alrededor de 40.000 dólares?. No sé, fumaremos 10 toneladas al mes".

Durante la promoción de su marca, Tyson se lo ha visto fumar sin tapujos, provocando reacciones de todo tipo.

Mike Tyson isn't shy about his love for marijuana. https://t.co/bpPTgkChV4

— CNN (@CNN) August 14, 2019