Parot, Silva y Puch desde el arranque: Quinteros afina su fórmula para volver a los triunfos en la UC

Gustavo Quinteros mueve piezas en Universidad Católica para poder volver a los triunfos, después de igualar 1-1 ante Everton el fin de semana. Para el duelo ante Everton por la fecha 18 del Campeonato Nacional 2019, el DT de la UC pretende utilizar desde el arranque a sus dos últimas incorporaciones.

Alfonso Parot y Francisco Silva se perfilan para jugar desde el primer minuto el duelo ante los ruleteros en San Carlos de Apoquindo. Respecto al equipo que actuó ante Coquimbo, el Poncho, quien aún no ha visto minutos en cancha desde su regreso, ingresaría como lateral izquierdo por Juan Cornejo, mientras que el Gato lo haría como volante central por César Fuentes.

Después de varios días entrenando junto al resto de sus compañeros, Parot y Silva están completamente acoplados al plantel cruzado y así lo entiende el propio Quinteros, quien pretende que tomen protagonismo de inmediato en el plantel.

Por otro lado, el DT de la Franja espera la evolución de Edson Puch. El iquiqueño no entrenó ayer martes y este miércoles trabajó de manera diferenciada. Sin embargo en el cuerpo técnico estiman que Comando puede llegar al partido del sábado ante Everton, ya que su lesión no es de mayor gravedad. Si la zona afectada baja su inflamación, Puch no tendría inconvenientes para jugar.

En duda está el delantero Sebastián Sáez, mientras que el defensa central Benjamín Kuscevic y el atacante Duvier Riascos están descartados.

De esta forma, la UC iría con Matías Dituro; Stefano Magnasco, Germán Lanaro, Valber Huerta y Parot; Silva, Luciano Aued y César Pinares; José Pedro Fuenzalida, Diego Valencia y Edson Puch.