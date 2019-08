Director de Botafogo por Valencia: "Esperamos la oferta formal de Colo Colo, pero una venta no un préstamo"

Colo Colo no ha vivido buenas semanas en cuánto a resultados y por ello dejó atrás su política de contrataciones para lo que queda de la temporada 2019. Con el fichaje del volante Iván Rossi como primera incorporación, ahora Blanco y Negro busca fortalecer la ofensiva de los albos con la llegada del mediocampista del Botafogo brasileño, Leonardo Valencia

El propio técnico Mario Salas confesó que están siguiendo al ex futbolista de Universidad de Chile, pero con conocimiento de que la operación no será sencilla, tal como lo dejó en claro el director ejecutivo de la escuadra de Río de Janeiro, Anderson Barros.

"El tema es así: el presidente del club chileno, Aníbal Mosa, se comunicó con Fernando Felicevich, representante del jugador Leonardo Valencia. Ahora nosotros estamos esperando que hagan una oferta formal", manifestó el dirigente a La Cuarta.

"No tenemos nada contra Valencia, es un chico que ha dejado una gran imagen en Botafogo. Le queda un año de contrato y sólo queremos una venta definitiva. Nada de préstamos, no nos conviene como institución", agregó.

Aunque Barros no quiso referirse a temas económicos, ambos clubes ya han conversado sobre los montos y en las próximas horas podría existir una oferta para repatriar al volante formado en Deportes Melipilla y la U.