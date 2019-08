Valverde deja fuera de la convocatoria a Vidal para el estreno del FC Barcelona en la Liga

FC Barcelona tendrá su debut en la liga española frente al Athletic de Bilbao y el entrenador Ernesto Valverde no consideró al volante nacional Arturo Vidal pese a que en la previa del compromiso, aseguró que contaba con el seleccionado nacional.

"Arturo Vidal es nuestro y cuento con él. Ya veremos que sucede, digo lo mismo de las posibles llegadas", indicó Valverde en rueda de prensa.

Uno de los nombres que más suena para reforzar a los blaugranas, es el delantero brasileño Neymar. Sobre está opción, expresó que "yo estoy al margen de todas estas cuestiones. Me centro en el equipo y los jugadores que tengo para afrontar este partido. No pienso en jugadores de otros equipos. Neymar es del PSG y ya veremos qué es lo que ocurre, pero no puedo decir nada sobre eso".

"No estoy pensando en ello. Estoy pensando en el partido (con Athletic) y en preparar el partido con los jugadores que tengo. No que vaya a venir algún jugador más", finalizó.