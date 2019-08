En Italia revelaron que fue Alexis Sánchez el que no quiso ir a la Roma y quedarse a pelear un puesto en Manchester United

El futuro de Alexis Sánchez ha sido una verdadera incógnita durante este mercado de fichajes. Distintos clubes aparecieron en el horizonte del tocopillano, quien parecía estar cada vez más lejos del Manchester United.

Su mala temporada anterior, sumado al alto sueldo que recibe, hicieron especular que su carrera seguiría en España, Francia e Italia, siendo la Roma el club del que estuvo más cerca de fichar, pero finalmente el niño maravilla decidió quedarse en Inglaterra.

Según reveló el periodista italiano Tancredi Palmeri, los diablos rojos llegaron a "un acuerdo con la Roma para un préstamo directo de Sánchez, donde el cuadro de la loba pagaría la mitad del sueldo, unos 9,5 millones de euros por año, pero el chileno rechazó la transferencia".

Y es que el bicampeón de América quiere pelear un puesto en Old Trafford y volver a ser el mismo que brilló en la Premier League con la camiseta del Arsenal. Para eso, Ole Gunnar Solskjaer tendría pensado un entrenamiento especial y, así, darle los minutos necesarios para que Sánchez demuestre por qué es uno de los mejores pagados en Inglaterra.

