Espina desmiente la supuesta indisciplina de Morales: "No está por decisión técnica (...) sintió una molestia muscular"

Si bien Colo Colo volvió al triunfo luego del 1-0 ante Unión Española, los problemas no se han alejado de Macul, ya que aún queda un manto de dudas del por qué Iván Morales dejó de ser considerado por Mario Salas desde el partido con Curicó Unido.

Y si bien el técnico señaló que fue una "decisión técnica", ha trascendido que el delantero estuvo involucrado en un acto de indisciplina. Por lo mismo, luego de la victoria ante los hispanos, Marcelo Espina salió a desmentirlo.

"Lo de Iván es una decisión técnica, fundamentalmente es que sintió una molestia muscular, mañana se realizará una eco para el lunes sumarse a la Selección", dijo el Gerente Técnico de los albos.

Además, el ex volante señaló que el formado en Pedrero no tiene ofertas y lo que ha salido en la prensa "depende de lo que consideren ofertas ustedes, leí algunas cosas que están alejadas de la realidad. El club es magnífico y si alguien se quiere ir, no hay nada que hacer" y agregó que "futbolistas a préstamo no vamos a mandar".

Finalmente, el Calamar señaló que "Morales es un jugador de 20 años y lo que más debiese querer es jugar acá. Ojalá yo tuviera 20 años y poder jugar acá con este estadio, esta gente y este escudo, que es magnífico".