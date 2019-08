El nuevo proyecto de Los Angeles Lakers en la NBA sufre un golpe durísimo

DeMarcus Cousins enfrenta una rehabilitación por otra grave lesión, y Los Angeles Lakers sufren su primer problema de magnitud previo al arranque de una temporada en la que aspiran al campeonato de la NBA con un equipo encabezado por LeBron James y Anthony Davis.

A Cousins se le diagnosticó el jueves una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que podría ausentar al seis veces seleccionado al All Star Game por casi toda la temporada 2019-2020.

Cousins se lesionó hace unos días durante un entrenamiento en Las Vegas. La lesión se produjo aproximadamente 18 meses después de que se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda y luego de casi cuatro meses de que se desgarró el cuádriceps izquierdo.

El primer inconveniente de Cousins ocurrió previo a la agencia libre en 2018, uno que podría haberle conseguido un contrato multianual por encima de los 100 millones de dólares. Terminó firmando un acuerdo por un año y 5,3 millones de dólares con Golden State.

Y hace unos meses, debido a una nueva lesión, "Boogie" tuvo que conformarse con un salario mucho menor al que por lo general percibe un jugador que promedia al menos 20 puntos y 10 rebotes a lo largo de su carrera. Firmó con los Lakers otro contrato por un año, en esta ocasión por 3,5 millones de dólares.

Aún sin el pivot, los Lakers consideran que cuentan con talento más que suficiente para romper una racha de seis temporadas consecutivas sin llegar a la postemporada, que es por mucho la más larga en la historia de la franquicia.

Lakers center DeMarcus Cousins has suffered a torn ACL in his left knee. https://t.co/eOO3SPo4US

— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 15, 2019