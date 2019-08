Leo Fernández, el admirador de Ronaldinho que se presenta en la U: "No me siento un salvador, vengo a disfrutar"

Universidad de Chile tiene su tercer refuerzo para esta segunda parte de la temporada 2019. Se trata del uruguayo Leonardo Fernández, de 20 años, una de las promesas del fútbol charrúa y que brilló en el primer semestre en Fénix.

El futbolista, que actúa por todo el frente de ataque, se presentó este viernes en el Centro Deportivo Azul, donde aseguró que no es un "salvador" del equipo que está luchando por no descender y mostró su predilección por el brasileño Ronaldinho Gaucho.

"Venir a la U es algo lindo. Vengo a disfrutar y no lo tomo como una presión. Yo no soy el salvador de nada, y quiero aportar a todos. A cualquier lo motiva venir acá, es llegar a un equipo grande como Peñarol, más allá de la posición en la que se encuentra hoy. Te dan ganas de levantarlo y hacerlo llegar lo más alto posible", indicó en conferencia de prensa.

Sobre su juego, expresó que "me acomoda jugar detrás de la línea de volantes del rival, pero no me incomoda moverme hacia las bandas si el equipo lo necesita. Me gustaba mucho Ronaldinho, pero en estos momentos me enfoco en lo que soy yo, tener mi nombre y nada más, no me baso en ser igual a otro, sino ser el Leo Fernandez posible".

Acerca del presente complicado de la U, Fernández sentenció que "me ha tocado jugar con equipos que han peleado situaciones difíciles en la tabla, pero a la U le queda mucho tiempo todavía y en ese tiempo hay mucho para mejorar y crecer en la tabla".

"Me gusta rematar desde fuera, también en balón detenido, intento buscar espacios a espaldas de los volantes y desde ahí hacer lo que pueda para crear el juego, también encaro", aseguró.

Por su parte, el directivo azul Sergio Vargas, dio las razones del fichaje de Fernández: "Nosotros evaluamos muchos jugadores y después vamos seleccionando, nos quedaba un solo cupo y optamos por Leo Fernández, que por sus características nos puede dar opciones importantes en el juego. Además, por los goles que ha hecho, por cómo ha rendido, nos decidimos por él".

En esa línea, el Superman afirmó que "nosotros trabajamos con una secretaría técnica, ellos tienen una base de datos de más de 100 jugadores en diferentes posiciones y, según el lugar en la cancha que queremos reforzar, revisamos la base de datos y a partir de ahí evaluamos. El caso de Leo no fue la excepción. Nosotros requeríamos un jugador de sus características en el corto plazo, para el partido anterior, por eso se toma la decisión por 6 meses".

