Sergio Vargas y la continuidad de Caputto en la U: "No hay ningún técnico esperando una llamada por teléfono"

En la presentación de Leonardo Fernández, nuevo jugador uruguayo de Universidad de Chile, Sergio Vargas aprovechó de hablar sobre quién será el técnico de los azules hasta final de año.

Si bien Hernán Caputto sigue por lo menos hasta agosto, en la dirigencia de Azul Azul han confesado en más de una ocasión que está "en una constante evaluación", al igual que todos los estamentos del club.

El Superman, eso sí, remarcó que "Hernán es nuestro técnico, todos saben que fuimos a conversar con algunos entrenadores. No hay ningún técnico esperando una llamada por teléfono", refiriéndose a la situación de Omar de Felippe, quien fue sondeado por los estudiantiles y estuvo a la espera del partido ante Antofagasta del fin de semana pasado.

Sobre si la continuidad de Caputto depende de si obtienen buenos resultados ante Unión La Calera y en el clásico universitario ante Universidad Católica, Vargas repitió una vez más que "Hernán es el técnico de la U" y agregó que "lo que nos interesa es cumplir los objetivos, que es tratar de ganar los 3 puntos".

Finalmente, uno de los dos miembros de la comisión deportiva de Azul Azul, también habló sobre cómo avanza el proyecto de las juveniles azules, recordando que la llegada del ex entrenador de la Selección Chilena Sub-17 al CDA era para hacerse cargo de las inferiores.

"El proyecto de los juveniles sigue funcionando de buena manera, no hay problemas, todo funciona igual porque no hay nombres específicos", dijo Vargas, dando entender que con Caputto en el primer equipo o en las inferiores, el plan que llevan junto a Rodrigo Goldberg no se altera.