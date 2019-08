El golazo del triunfo y el ambiente en las tribunas marcaron la trastienda en el clásico del fútbol femenino entre Colo Colo-Palestino

Colo Colo se impuso 2-1 ante Palestino y se quedó con el anhelado cupo Chile 2 a la Copa Libertadores Femenina 2019 a disputarse en octubre próximo en Ecuador, donde también estará Santiago Morning. En un duelo marcado por la creciente rivalidad entre ambos clubes, con cánticos entre las hinchadas y la transmisión televisiva, el plantel de las albas se llevó un premio monetario de parte de Blanco y Negro por asegurar su participación en el torneo continental.

Ambiente de clásico

El partido se vivió como una verdadera final por conseguir el paso a la Copa Libertadores femenina y mucho de eso fue gracias al ambiente en las tribunas. Con casi 4 mil personas en el Estadio Bicentenario de La Florida, las hinchadas de Colo Colo y Palestino se dedicaron cánticos, pero siempre en un marco de respeto, demostrando que existen rivalidades deportivas, pero que "se viven de manera distinta al fútbol masculino", según señaló Nicole Contreras, capitana del Tino. De hecho, las "guerreras albas", la hinchada que sigue el fútbol femenino del Cacique, desplegó lienzos donde aparecía la Chilindrina, personaje del Chavo del 8, llorando y con la polera del conjunto de colonia. Por otra parte, también se dejaron ver pancartas alusivas al conflicto que se vive en medio oriente, entregando el apoyo a toda la comunidad palestina.

¡FINAL DEL PARTIDO! @ColoColo se queda con el segundo cupo a las Copa Libertadores Femenina y así lo celebra el plantel junto a su hinchada en el Bicentenario de La Florida @ElGraficoChile pic.twitter.com/4fFdiUx2Tz — Nicolás Valenzuela (@nvalenzuelamora) August 15, 2019

Premios y celebraciones en Colo Colo

Como es costumbre, el plantel de las albas luego de ganar un partido celebra con una completada en al casa de Yusmery Ascanio, la capitana del equipo. Claro que esta vez no solo tendrán como motivo el triunfo y la clasificación, sino que también el apoyo de la plana mayor de Blanco y Negro, quien entregó un premio monetario a repartir entre las jugadoras por conseguir el paso a la Copa Libertadores. No solo eso, en el estadio estuvieron Anibal Mosa, Marcelo Espina y Harold Mayne-Nicholls, de hecho, este último señaló que "tenemos un proyecto en el fútbol femenino, no solo en el primer equipo, sino que seguir atrayendo niñas a jugar, abrir una sub-13 y fomentar el fútbol". Finalmente, Jaime Zapata, entrenador del equipo, reconoció que les prometieron "jugar la mayor cantidad de veces que se pueda en el Estadio Monumental y siempre me han cumplido lo que me prometen".

Amargura árabe

Mucho se dijo antes que la ANFP concretara el duelo que el cupo del Chile 2 debía ser para Palestino al ser las actuales subcampeonas del torneo nacional, de hecho, María José Urrutia señaló a El Gráfico Chile que "no tendría por qué jugarse este partido". Sin embargo, ya sabiendo que se disputaría el boleto en cancha, las jugadoras árabes son concentraron solamente en poder clasificar a la Copa Libertadores. Así lo señaló Nicole Contreras, capitana tetracolor, quien dijo que "independiente si merecíamos o no el cupo, la sensación que queda es amarga por perder el partido. Nosotras estabamos enfocadas en esto desde que supimos que había que jugar, pero no lo logramos", mientras que Yasmín Torrealba, la autora del gol, remarcó que, aún así, "nos vamos contentas. Lo dimos todo, mis compañeras y yo. El resultado no fue el favorable, pero me voy satisfecha".

María José Urrutia palpita el duelo por el Chile 2 ante Colo Colo: "No tendría por qué jugarse este partido, el cupo debiese ser de Palestino" La delantera que se convirtió en la primera chilena en marcar en un Mundial adulto femenino se refiere a su regreso al club árabe, con el que este jueves enfrentará al Cacique por el segundo cupo de nuestro país a la Libertadores 2019. Además, comenta la falta de profesionalismo en la competencia local y la nueva realidad de la Roja, con varias de sus integrantes retornadas a Chile.

"Alexis o Messi deberían ver el gol de Fernanda Hidalgo"

Si bien las albas dominaron gran parte del partido, sobre todo los últimos 30 minutos gracias a su poderío físico, el encuentro se definió con un golazo de Fernanda Hidalgo. Para Nicole Contreras, capitana de las árabes, "el gol que les salió es de otro planeta, pocas veces se volverá a repetir". Es que el remate desde casi 30 metros de la volante del Cacique entró en un ángulo, algo que también sorprendió a Jaime Zapata, entrenador de Colo Colo, quien cuando fue consultado por el tanto dijo que "de cuál gol me hablan, si fue un golazo. Ojalá a Alexis o Messi vean el gol de Fernanda Hidalgo para que le puedan pegar así a la pelota".

Así se celebró el golazo de Fernanda Hidalgo, quien con un potente remate puso el gol de la ventaja para @ColoColo y estaría clasificando a la Copa Libertadores Femenina @ElGraficoChile pic.twitter.com/vY2EeDOPPs — Nicolás Valenzuela (@nvalenzuelamora) August 15, 2019

Visitas ilustres

El partido programado por la ANFP también tuvo como protagonista a Audax Italiano, quienes se sintieron dueños de casa al albergar la final entre Colo Colo y Palestino en el Bicentenario de La Florida. Por lo mismo, Valeria Lucca, capitana del equipo femenino de las itálicas, saludaba a casi todas las personas que encontraba en la tribuna pacífico. Pero no era la única "celebridad" en el recinto, ya que Su Helen Galaz, mundialista con la selección, también llegó a presenciar el encuentro, al igual que Diego Rosende y Fabián Cerda, miembros del plantel masculino tetracolor.