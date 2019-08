Gustavo Quinteros ya piensa en la U: "Ellos nos atacarán, pero también recibirán"

Universidad Católica hizo su tarea y mantuvo la diferencia de diez puntos con Colo Colo en la lucha por el Campeonato Nacional. Eso sí, Everton no fue un rival simple y tuvo que batallar para vencerlo por la cuenta mínima.

Así lo vio el entrenador Gustavo Quinteros, quien describió este compromiso como un partido cerrado: "Fue complicado, con mucha marca, muy táctico, bien planteado por ambos equipos. Las situaciones claras que tuvieron fueron de pelotas largas y frontales. Nosotros generamos más con fútbol, tuvimos la pelota y jugamos por los costados".

También se refirió a las sensaciones que le dejó el arbitraje: "Nunca he hablado mal de un árbitro. Se equivocan, como todos. En general, me gusta que se continúe el juego, pero veo que hay partidos que favorecen más a los que destruyen. Ahí deben apuntar y ser más firmes. El futbol debe tener continuidad, pero castigar a los que cortan el juego".

Francisco Silva y Alfonso Parot, nuevas incorporaciones de la UC, fueron titulares en el compromiso y el adiestrado dio su punto de vista sobre el nivel mostrado.

"Nuestro equipo tenia un buen funcionamiento con Cornejo, Aued y Puch. Parot lo hizo bien, pero le falta adaptarse a ese funcionamiento. Es un jugador agresivo, es fuerte, que encima, estando en Argentina, eso se incrementó. Silva tuvo un buen partido. Recuperó balones y generó juego", comentó.

El próximo desafío para los precordillerano será el Clásico Universitario frente a la U, un equipo que saldrá por los puntos. "Es mejor cuando nos salen a jugar de igual a igual, lo disfruto más. Me gusta ver ese fútbol de ataque y ataque. Están necesitados de ganar puntos. Ellos nos atacarán, pero también recibirán. Será abierto, aunque a veces los clásicos no salen bien. La mayoría no quiere perder, hay mucha marca y entrega".