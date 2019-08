¿Alexis vuelve a Italia? Medios ingleses aseguran que Sánchez será jugador del Inter de Milán

La estadía de Alexis Sánchez en Manchester United estaría a punto de finalizar, ya que en Italia, asegurán que el seleccionado nacional será nuevo jugador del Inter de Milán.

Uno de los medios que informó sobre esta situación del Niño Maravilla fue el periódico The Guardian, que en una nota informó sobre acercamientos del Inter de Milán por hacerse de los servicios del atacante tocopillano.

En tanto, Sky Sport News consignó que personeros del cuadro lombardo están en el Reino Unido realizando la negociaciones para conseguir la cesión de Sánchez.

Inter Milan's representatives are in the UK to hold talks with Manchester United over the transfer of Alexis Sanchez, according to Sky in Italy.

