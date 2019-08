Fernando de Paul: "Sabemos lo que significa Johnny, pero él y mis compañeros me respaldaron"

Universidad de Chile empató sin goles en su visita a Unión La Calera. Los azules mejoraron su funcionamiento en el primer tiempo, aunque la actuación de Fernando de Paul en el segundo fue fundamental para llevarse un punto desde el estadio Nicolás Chahúan. El arquero laico analizó la igualdad ante los cementeros y palpitó el clásico contra Universidad Católica de la próxima fecha.

"Si bien sabíamos que enfrentábamos a un rival complicado, la sensación es que perdimos dos puntos. El juego nos deja sensaciones buenas y se viene una semana linda, contra uno de los mejores equipos del Campeonato", expresó el portero una vez terminado el encuentro, del cual fue figura.

El ex San Luis de Quillota también tuvo palabras para la suplencia de Johnny Herrera y agradeció el respaldo al interior del plantel: "La sensación es normal, no pienso en otra cosa. Sabemos lo que significa Johnny, pero él y mis compañeros me respaldaron, primero Alfredo (Arias) y ahora Hernán (Caputto)".

El argentino-chileno fue determinante en el resultado al taparle un mano a mano a Nicolás Stefanelli y un penal a Marcelo Larrondo. De Paul se mostró feliz por tener continuidad: "Tengo que entrar a la cancha y jugar, estoy contento por hacerlo y espero que salgamos todos de esta situación".

Finalmente, el Tuto indicó que la mejor forma de apoyar al DT es demostrándolo dentro del campo de juego y que juntos van a dejar atrás este momento complicado: "Lo importante es que el equipo gane. Nosotros tenemos que respaldar al técnico dentro de la cancha, somos jugadores de fútbol y para respaldarlo a Hernán tenemos que hacer las cosas bien. Los mayores responsables somos nosotros, si tenemos la cabeza bien puesta, vamos a salir de esto".

En la próxima jornada, Universidad de Chile recibirá a Universidad Católica, en una nueva edición del Clásico Universitario. El partido será el domingo 25 de agosto en el Estadio Nacional, a las 15:00 horas, y lo podrás seguir en el Minuto a Minuto de El Gráfico Chile.