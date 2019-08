Hernán Caputto y el empate ante U. La Calera: "El punto es lo más justo"

Universidad de Chile empató 0-0 con Unión La Calera y consiguió un punto fundamental que le permite mirar con más distancia las posiciones de descenso. Los azules hicieron un gran primer tiempo y el entrenador de los laicos, Hernán Caputto, analizó el empate en condición de forastero ante los cementeros.

"Creo que en el primer tiempo fuimos dominadores de juego, le cerramos las líneas a un muy buen equipo como Calera, y generamos las ocasiones más claras. En el segundo tiempo se inclinó la balanza a su favor, pero en el último cuarto supimos generar nosotros", indicó Caputto.

"Al equipo lo veo bien. Queríamos ganar, teníamos bronca una vez que volvimos al vestuario. Me gusta lo que se entrega el equipo y lo que propone. Buscamos ganarlo hasta el final", complementó.

Caputto valoró el punto conseguido ante Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán: "El punto es lo más justo. El primer tiempo fue nuestro, a La Calera le costó mucho entrar, y es un equipo con buen juego asociado. En el segundo, ellos siguieron con su manera de construir y llegar, tuvieron sus opciones, como el penal, que tapó muy bien Fernando (De Paul). Pero Leo (Fernández) también pudo convertir. El punto ante un rival así es importante".

El ex arquero tuvo palabras para el debut de Leonardo Fernández en la U, el uruguayo se mostró activo y tuvo dos ocasiones que pudieron modificar el marcador: "Entró de muy buena manera, en un momento muy difícil y de mucho tránsito, ayudó en la parte defensiva y además colaboró con dos ocasiones de gol".

El técnico de 44 años nuevamente fue consultado por su continuidad en la banca azul:"Esa no es una pregunta para mí. Si está conversado, lo hemos hablado hace tiempo y durante estas semanas, y yo agradezco que me den la posibilidad de dirigir el equipo, me siento el entrenador de la U, doy mis herramientas y entrego mi capacidad".

Fernando De Paul fue determinante en el resultado, el Tuto le tapó un penal a Marcelo Larrondo y mantuvo por segundo partido consecutivo el arco en cero. Caputto no ocultó su alegría por el nivel del ex San Luis de Quillota: "Fernando (De Paul) ha trabajado bien desde hace tiempo ya, me pone contento porque un penal siempre es determinante".

Finalmente, el entrenador señaló deben seguir trabajando y su próximo objetivo es el clásico ante Universidad Católica: "No comparto lo que siempre dicen del segundo tiempo, estar noventa minutos con intensidad y presión es difícil para cualquier equipo. Son cosas por trabajar, siempre sacar adelante los partidos y la idea es sacar adelante lo que viene, que es el 'clásico"".

En la próxima fecha, Universidad de Chile se enfrentará a Universidad Católica, en una nueva edición del Clásico Universitario. El partido será el domingo 25 de agosto en el Estadio Nacional, a las 15:00 horas, y lo podrás seguir en el Minuto a Minuto de El Gráfico Chile.