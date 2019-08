Los días de Claudio Bravo en Manchester City estarían prácticamente contados

La historia de Claudio Bravo en Manchester City está a punto de llegar a su fin. El portero chileno termina contrato a finales de temporada y todo indica que no habrá renovación.

El arquero nacional, que llegó a mediados de 2016 a los Citizens, está viviendo sus últimos días en el cuadro de Pep Guardiola y se ve postergado por la gran presencia del brasileño Ederson Moraes como titular.

Como dice The Sun, Bravo complica al City por su alto sueldo al ser suplente de Ederson, además sus 36 años tampoco son motivo de interés para los ingleses de extender su vínculo por más tiempo.

Claudio Bravo set to quit Man City at end of season https://t.co/rTgOQTi7T2 pic.twitter.com/JT4ixZJKK8

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 19, 2019