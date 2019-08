Estudiantes de la Plata goleó a Independiente con Gonzalo Jara en cancha y un golazo del ex UC Enzo Kalinski

Estudiantes de la Plata goleó 3-0 a Independiente de Avellaneda por la tercera fecha de la Superliga Argentina y escaló a la séptima posición luego de un irregular comienzo.

El cuadro pincha rata tuvo a Gonzalo Jara como titular, mientras que el ex O'Higgins de Rancagua, Juan Fuentes, no fue citado por precaución, ya que aún no se mejora de una tendinopatía en su pierna derecha.

Los pincha rata, que jugaron de negro en honor a los recientemente fallecidos Oscar Malbernat y José Luis Brown, abrieron la cuenta recién en el segundo tiempo, con tanto de Ángel González a los 47 minutos, mientras que a los 72' Diego García aumentó.

A los 83' vino el 3-0 definitivo con un golazo del ex volante de Universidad Católica, Enzo Kalinski. El transandino dominó la pelota a la entrada del área, se dio una media vuelta y con una chilena selló la goleada.

Los dirigidos por el ex Universidad de Chile, Sebastián Beccacece, aún no pueden despegar luego de quedar eliminados de la Copa Sudamericana. Además, no pudieron contar con Pedro Pablo Hernández, quien se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Mira el golazo del ex volante de Universidad Católica: