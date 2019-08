El Chaco Insaurralde se llenó de críticas por insultar al canchero de Colo Colo y tuvo que ofrecer disculpas

El defensor de Colo Colo, Juan Manuel Insaurralde, se mostró muy molesto con el canchero del estadio Monumental durante el partido ante Unión Española que ganaron los albos por 1-0, cuando notó que el césped del Estadio Monumental no fue regado.

Una imagen difundida por el CDF, captó el momento el Chaco se salió de sus casillas con el funcionario Sergio Salinas, más conocido como "Zorro", a quién llenó de insultos: "La c… de tu madre que moje la cancha. A ese hijo de mil p…, mojá la cancha la c… de tu madre".

Esto provocó una serie de cuestionamientos al defensor argentino, que se convirtió en Trending Topic en Twitter, recibiendo una ola de críticas de parte de hinchas rivales a los de Colo Colo, e incluso también de algunos fanáticos albos.

Al ver lo que generó, Insaurralde respondió en un video difundido por Colo Colo: "Me toca pedir disculpas a él (el canchero), no estuve bien, la reacción no fue la mejor. Fue una puteada que estuvo de más, pero es difícil explicar esto porque en el partido uno está a mil pulsaciones, uno no mide las palabras. Pensando en frío y con la repercusión que tuvo esto, no estuve bien".

En esa línea, el Chaco indicó que "después se dice que soy una mala persona, y sinceramente le pueden preguntar a cualquier persona de acá del club, a cualquier trabajador y dirán lo contrario. Todos los que me conocen saben la clase de persona que soy, por eso me da bronca salir y tener que aclarar esto. Del poco tiempo que llevó acá en el club saben lo que soy".

"Yo admiro a todos los trabajadores del club, por lo que hacen. A veces nos equivocamos y hay que reconocer cuando uno hace mal las cosas", completó el ex defensor de Boca Juniors.

Por su parte, Salinas respondió afirmando que "creo que el fútbol tiene estas cosas, sé que cosas así pasan y voy a aceptar las cosas. Pienso que eres muy valiente en enfrentar esta situación. Soy un hombre de fútbol que trabaja 24/7 para Colo Colo, eres muy grande y cuando uno asume la responsabilidad demuestras que eres grande".

